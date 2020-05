Arpal: in Liguria confermata chiusura allerta gialla per temporali alle 14 di oggi

Piogge, rovesci e temporali, dalla serata di ieri, hanno interessato quasi tutta la Liguria.

Dopo la conclusione dell’allerta a Ponente (zone A, D) alle ore 8, alla luce della situazione in atto e delle ultime uscite modellistiche Arpal poco prima di mezzgiorno ha CONFERMATO LA CHIUSURA DELL’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SUL CENTRO LEVANTE (ZONE B, C, E) ALLE ORE 14 DI OGGI.

“Tra la sera e la notte – hanno spiegato gli esperti di Arpal – rovesci localmente forti ma di breve durata e temporali hanno interessato tutta la regione ,con cumulate maggiori nell’imperiese (92.4 millimetri a Colle Belenda, 82.8 a Poggio Fearza) ; in mattinata, invece, mentre a Ponente i fenomeni si sono gradualmente esauriti, una linea precipitativa ha insistito sul centro della regione con intensità fino a moderate (24.4 millimetri alla Diga del Brugneto, 21.8 a Viganego, nel comune di Bargagli sempre in provincia di Genova) e cumulata totale di 81.2 millimetri ancora alla Diga del Brugneto.

Nelle altre province, da inizio evento, cumulate massime di 50.8 millimetri a Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia) e 36.6 a Colle del Melogno (Savona). Da segnalare nella notte il vento forte meridionale con raffiche di burrasca che ha toccato, sui rilievi i 126.7 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) e, in costa, 92.9 a Fontana Fresca (Sori, Genova).

La tendenza per le prossime ore vede ancora precipitazioni sul centro Levante fino a metà giornata ma in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Non sono da escludere, comunque, piovaschi o rovesci sparsi oltre a possibili temporali sui rilievi del Ponente”.

Ecco le previsioni meteo di Arpal.

OGGI: fino al primo pomeriggio persistono precipitazioni su BCE con possibili rovesci o temporali forti. Successiva attenuazione dei fenomeni con residui piovaschi o rovesci sparsi. Possibili temporali anche moderati in particolare sui rilievi tra A e D con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali fino a forti (50-60 km/h), rafficati specie sui capi di A, parte orientale di C e in generale sui rilievi, in attenuazione in serata. Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest.

DOMANI: una depressione in quota sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni di moderata instabilità. Deboli precipitazioni dal pomeriggio con possibili locali rovesci o temporali fino a moderati specie sui rilievi e sui versanti padani. Venti in intensificazione dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su AB, localmente forti (40- 50 km/h) altrove.

DOMENICA 17: condizioni di instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su AB, localmente forti (40-50 km/h) altrove.