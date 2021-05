Armando d’Amaro presenta il suo nuovo libro a Genova, “Commissario Boccadoro. I crimini negati”. Il 25 maggio alle 18 alla Feltrinelli.

Armando d’Amaro presenta il suo nuovo libro a Genova, in presenza presso la libreria Feltrinelli in Via Ceccardi.

Martedì 25 maggio alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di Genova (Via Ceccardi 18) l’autore Armando d’Amaro presenterà il suo ultimo romanzo “Commissario Boccadoro. I crimini negati” pubblicato per Fratelli Frilli Editori.

Per partecipare alla presentazione è obbligatoria la prenotazione mandando una mail a: eventi.genova@lafeltrinelli.it

Trama:

Febbraio 1941: il corpo di una prostituta viene rinvenuto, travolto da un treno, in una galleria che sbocca alla stazione Brignole.

Un capomanipolo della Milizia Ferroviaria, nonostante il fatto venga archiviato come incidente, sospetta si sia

trattato invece di omicidio.

Esprime i suoi dubbi a Boccadoro che, vincendo la ritrosia del Questore e l’ostracismo del Centurione responsabile dello scalo, inizia a indagare.

Domenica 9 le vittime saranno moltissime: una strangolata nel gabinetto di un convoglio ferroviario, centoquarantaquattro provocate dal pesante bombardamento navale inglese.

Dopo aver assistito in un clima surreale a Genova-Juventus, il Commissario inizia una serrata caccia all’uomo e, setacciando le realtà delle “case chiuse”, si imbatte in un pervertito che appare come colpevole ideale.

Ma è lui che aggredisce le donne che viaggiano sole?

Mentre Boccadoro conduce caparbiamente la difficile inchiesta la sua famiglia, sfollata a Calice Ligure, conduce una vita relativamente tranquilla, sebbene i riverberi della guerra si riflettano anche sul paese nell’entroterra del Ponente.

Ormai l’Italia intera, sottoposta a coprifuoco e tesseramento, vive all’ombra di paura, sfiducia e violenza.

Questo quarto romanzo ambientato ai tempi del fascismo è un noir insieme torbido e avvincente dove il meccanismo del giallo si intreccia con le atmosfere di un periodo storico che ancora incombe sulla nostra nazione.

A stemperare morte e degrado morale provvedono moglie, figli e suoceri di Boccadoro, ma non solo: il commissario incontrerà su un treno una delle più ammirate attrici italiane che…

L’autore:

Armando d’Amaro, nato a Genova nel 1956, vive a Calice Ligure.

Dopo studi classici e laurea in giurisprudenza ha praticato attività forense ed accademica, abbandonate per dedicarsi alla scrittura noir.

Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato:

Delitto ai Parchi (2007)

La Controbanda (2007; 2016 in Italia Noir per Repubblica- l’Espresso)

La farfalla dalle ali rosse (2008)

Liberaci dal male (2010, col criminologo Marco Lagazzi)

Il testamento della Signora Gaetani (2014)

La mesata (2016)

Nero Dominante (2017)

Boccadoro e il cappotto rosso (2018)

Il maresciallo Corradi e l’evaso (2019)

Boccadoro e la calda estate (2020)

ha curato le antologie Incantevoli stronze (2008)

Donne, storie al femminile (2009)

Una finestra sul noir (2017)

44 gatti in noir (2018)

Tutti i sapori del noir (2019)

I luoghi del noir (2020)

Altri racconti sono usciti in raccolte per altri editori o su riviste; il suo monologo Atlassib è rappresentato con successo a teatro.

Inoltre numerosi i testi scritti per artisti, tradotti anche in inglese e russo.

Giorgia Cadenasso