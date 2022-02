Arisa e Malika Ayane interpretano Fino all’Alba e Un po’ più in là, a Sanremo per scegliere l’Inno di Milano Cortina 2026

Arisa e Malika Ayane interpretano Fino all’Alba e Un po’ più in là, le due cantanti, conclusa l’esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina.

Il progetto dell’Inno di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha raggiunto i conservatori, gli istituti, le bande e le corali di tutta Italia. Il Maestro Peppe Vessicchio ha curato la direzione artistica dell’iniziativa che ha portato alla scelta dei due brani finalisti presentati in fase di bando dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso” della provincia di Monza e Brianza e dal CPM Music Institute di Milano, scuola fondata a presieduta da Franco Mussida.

Al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston verrà aperta la fase di voto con cui il pubblico potrà esprimere la propria preferenza utilizzando il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 (www.milanocortina2026.org) fino al prossimo 22 febbraio 2022. La gente da casa, come già avvenne per la scelta dell’Emblema, sancirà il motivo vincitore: una dinamica in coerenza con il percorso partecipativo, di promozione e condivisione dello spirito Olimpico e Paralimpico che caratterizza la Road to the Games verso il 2026.

Il 72° Festival della canzone italiana rappresenta la tappa finale di un contest che ha visto la partecipazione di proposte provenienti da 9 regioni d’Italia e presentate da Conservatori e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalle bande musicali civili.

FINO ALL’ALBA

Brano proposto dal Corpo Musicale “La Cittadina” di San Pietro Martire

Era un ragazzo come noi

Che aveva un sogno nel cassetto

Voleva essere un eroe

Senza costume né mantello

Sognava di toccar le nuvole

E di volare con le aquile

Ma lui poteva solo correre

E continuare a sognare

Siamo noi, siamo solo noi

Non c’è bandiera che ci limiti

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba

Velocità

e il vento che va

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba…

Fino all’alba…

E c’era un cielo limpido

Come dipinto col pastello

E quel ragazzo era un eroe

Ma senza maschera e mantello

Scendeva forte come un fulmine

Tra le montagne con le aquile

Aveva un cuore incontenibile

E gli occhi pieni di emozione

RIT.

Se guardi, c’è un mondo di supereoi

Ragazzi …del mondo intorno a noi

Nei loro sguardi, è oggi che si ferma il tempo

Nei loro sogni, è lì che tutto trova un senso

RIT.

UN PO’ PIU’ IN LA’

Brano proposto dal CPM Music Institute di Milano

CORO

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

CANTATO

Partire non basta mai,

è all’arrivo che scopri chi sei.

Cadere è un attimo…

fermarsi è facile.

Mirare più in alto,

vincendo su un altro,

non è una cosa più grande di te!

Abbraccia quel sogno, accendi quel lampo

sapendo che in fondo ce la puoi fare.

Basta spingersi un po’più in là

spingersi un po’ più in là

solo spingersi un po’più in là

spingersi un po’più in là

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

L’arrivo non cambia mai,

è la somma di quello che fai

in ogni momento del magico gioco che tu hai deciso di vivere

dove conta soltanto se riesci a spostare il tuo limite un po’ più in là.

Uwo – uwo – uwo

Un po’ più in là

un po’ più in là

poco a poco più in là

un po’ più in là