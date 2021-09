Arenzano in tour il 25 settembre. Un itinerario guidato alla scoperta del patrimonio storico artistico della cittadina della riviera ligure.

Arenzano in tour il 25 settembre 2021

Animazione delle associazioni culturali arenzanesi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021.

Il MIBACT ha scelto come tema “Heritage All-Inclusive!” per sottolineare l’aspetto dell’inclusività e della diversità nell’esperienza del patrimonio, con la capacità di riunire le persone su una storia condivisa e interessi comuni.

Il Comune di Arenzano dedica la giornata a Dante Alighieri in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

PERCORSO A: trekking urbano di circa 3h

1) Villa Negrotto Cambiaso

2) Serra monumentale e Serretta

3) Chiesa dei S.S. Nazario e Celso e Oratorio di Santa Chiara

4) Villa Mina e le Ville Liberty di Via Dante

5) Palazzo Lercari

6) Piazza Nastrè e centro storico

7) Santuario delle Olivette

8) Villa Figoli des Geneys

PERCORSO B: trekking urbano di circa 1h e 30 minuti

1) Villa Negrotto Cambiaso

2) Serra monumentale e Serretta

3) Chiesa dei S.S.Nazario e Celso e Oratorio di Santa Chiara

4) Piazza Nastrè e centro storico

5) Villa Figoli des Geneys

La novità 2021 sarà Arenzano in Tour Kids, un breve itinerario rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni, per scoprire Arenzano sotto gli aspetti più curiosi e leggendari, che si concluderà sotto il portico della Biblioteca Civica G. Mazzini con l’Associazione Töre di Saraceni, con una lettura in italiano e in dialetto sui mostri liguri.

Partenza ore 15.00 Via Bocca

PERCORSO KIDS

1) L’ incredibile storia di Giano bifronte

2) Il Castello di Arenzano

3) La grande cupola della Parrocchia

4) Le avventure di Capitan Romeo

5) La biblioteca: favole e racconti

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria nominativa, con le seguenti modalità:

presso ufficio IAT Lungomare Kennedy

via mail a iat@comune.arenzano.ge.it

whatsApp 3313614223

A partire dal 06/08/2021 per partecipare all’iniziativa è necessario presentare (dai 12 anni) la certificazione verde COVID-19 (greenpass), come da DL n. 105 del 23/07/2021 art. 3 comma b.

Scarica il modulo di partecipazione QUI

Iniziative correlate:

Mostra fotografica “Sguardi” presso Villa Mina orario dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nelle giornate di sabato e domenica

Esposizione plastico del Maestro F. Carlini orario dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nella giornata di sabato

Laboratorio “Maschere in libertà” per bambini dai 7 anni presso la serretta nel Parco di Villa Negrotto Cambiaso a cura di Kunst&Arte dalle 10.00 alle ore 12.00 – prenotazione presso IAT