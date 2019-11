Arbitri A: Massa per il Genoa, Aureliano per la Samp

Sono uscite le designazioni per gli incontri della 14ma di campionato.

Ad arbitrare il match tra Genoa e Torino al Ferraris, sabato con inizio alle 18, sarà Davide Massa titolare di qualifica di internazionale. Gli assistenti nominati sono Alessio Tolfo e Matteo Bottegoni. I compiti di quarto ufficiale sono stati assegnati a Eugenio Abbatista. Alla video assistenza arbitrale agiranno Fabio Maresca ed Elenito Fiorito. La Lega Serie A, in collaborazione con l’A.I.A., promuove in questo turno, in tutti gli stadi, la Giornata Unicef. I capitani di tutte le squadre scenderanno in campo con una patch dedicata

La designazione arbitrale per Cagliari-Sampdoria, gara in programma lunedì 2 dicembre 2019 (ore 20.45) alla “Sardegna Arena” di Cagliari e valida quale 14.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Baccini di Conegliano e Rocca di Catanzaro.

Quarto ufficiale: Rapuano di Rimini.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Ranghetti di Chiari.