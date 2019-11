Arbitri A: Calvarese per il Genoa, Irrati per la Samp

Sono state rese ufficializzate le designazioni per il prossimo turno di campionato.

In occasione dell’incontro allo Stadio San Paolo tra Napoli e Genoa, in programma sabato (ore 20.45) per la dodicesima giornata di Serie A TIM, arbitrerà Gianpaolo Calvarese appartenente alla sezione di Teramo. Gli assistenti sono Stefano Del Giovane e William Villa, tesserati nei distretti di Albano Laziale e Rimini. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta. La competenza al var è stata affidata alla direzione di Daniele Chiffi, tesserato nell’A.I.A. di Padova, con il supporto di Luca Mondin (Treviso). In questo turno si rinnova l’appuntamento con “Un Gol per la Ricerca”, storica iniziativa promossa da Airc con Figc, Lega Serie A, Aia e Tim per sensibilizzare il popolo del calcio alle donazioni.

*Promo AIRC: Aiutaci a rendere il cancro sempre più curabile. Dona ora 2 euro con un SMS al 45521 dal tuo cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali oppure chiama il 45521 per donare da telefono fisso 5 euro con TWT, Convergenze e PosteMobile, oppure 5 o 10 euro con TIM, Vodafone, Wind tre, Fastweb, Tiscali. Per donare con tutte le carte di credito airc.it.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Atalanta, gara in programma domenica 10 novembre 2019 (ore 15.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 12.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: De Meo di Foggia e Prenna di Molfetta.

Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Tegoni di Milano.