Aprile pazzo: neve in Liguria. Una ventina di centimetri nell’entroterra | Foto

Aprile pazzo. La scorsa notte e stamane ha nevicato nell’entroterra savonese, dove pochi giorni fa i fiocchi di neve avevano fatto capolino addirittura sulla costa.

Neve anche sulle montagne vicino a Genova e in particolare in Val d’Aveto.

Più che primavera quella di oggi appare una giornata da coda dell’inverno in Liguria, dove si è trascorsa la notte in allerta giallo per le piogge (è scaduta alle 8 di stamani).

Nell’entroterra Savonese le piogge annunciate si sono trasformate in un’abbondante nevicata.

Sotto la coltre bianca si sono svegliati Comuni interni come Sassello e Calizzano dove, sulle alture circostanti, nelle frazioni di Veirera, Piampaludo e nella storica stazione sciistica di Alberola, sono caduti circa venti centimetri di neve.

In mattina sono quindi entrati in azione gli spazzaneve.

I fiocchi di neve hanno imbiancato anche l’entroterra genovese e del Tigullio. L’abbondante nevicata ha interessato la stazione sciistica di Santo Stefano d’Aveto.

Poi tanta pioggia con cumulate superiori ai 100 millimetri: in 12 ore, secondo quanto rilevato dall’Agenzia regionale per l’Ambiente Arpal, in 12 ore sono caduti 123 millimetri a Rapallo, 127 a Camogli, e in 24 ore 148 millimetri a Fiorino nell’entroterra Genova Voltri. Il livello dei corsi d’acqua è cresciuto, ma senza creare allarmi.