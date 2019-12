Approvati fondi messi a disposizione di imprese e comuni

Gal Valli Savonesi: approvati bandi per 4,5 mln dal Consiglio Direttivo e messi a disposizione delle imprese e dei comuni dell’entroterra

Il partenariato tra imprese ed enti locali territoriali operante con capofila il Cersaa della CCIAA ha questa funzione principale, sulla base dell’accordo di Collaborazione costitutivo.

Realizzare una Strategia di Sviluppo Locale partendo dalle esigenze del territorio (bottom up), trasformarle in progettualità, ottenere le risorse dal PSR e scrivere i bandi che assegnano i finanziamenti facendo animazione e informazione verso imprese e comuni.

Questo lungo percorso svolto dal presidente Osvaldo Geddo, dal direttore Giovanni Minuto con il Consiglio Direttivo composto da sindaci e rappresentati della categorie agricole, turistiche, artigianali e cooperativistiche ha portato all’approvazione di altri 11 bandi, oltre ai 5 già aperti.

Siamo quindi nella piena operatività del Gal Valli Savonesi che raggiunge la percentuale del 64% di fondi nella propri disponibilità messi a bando. Le domande saranno possibili per i beneficiari a partire da gennaio, marzo e aprile 2020 per 60 o 90 giorni per scelta condivisa nel Consiglio che ha prestato attenzione a non sovrapporli agli ultimi bandi PSR di Regione Liguria in prossima apertura.

I primi bandi aperti la scorsa primavera dal Gal hanno finanziato i gruppi di cooperazione (mis.16) delle filiere delle piante officinali nelle aree interne, della birra da prodotti agricoli territoriali, di nuovi modelli di distribuzione agroalimentare (filiera corta) per un importo complessivo di 220.500 euro che attiveranno altri bandi a favore dei partner per un importo di 968.200 euro.

Nei Consigli Direttivi di ottobre e di dicembre 2019 sono stati approvati i bandi che finanziano il “turismo sostenibile” per un importo totale di 3.554.000 euro su 5 diversi bandi. Il progetto Experience con 3 bandi, uno per il gruppo di cooperazione (mis.16), uno rivolto ai Comuni che investiranno nelle reti museali e l’altro alle piccole imprese che danno ospitalità nell’entroterra (alberghi, pensioni, etc..) ed il progetto legato all’Outdoor (2 bandi) che finanzia i percorsi escursionistici proposti dai Comuni e le imprese agrituristiche e del turismo che adeguano le strutture.

E poi il progetto Agrobiodiversità che finanzia le coltivazioni minori ma tipiche di territori interni come la castanicoltura, ma anche eccellenze locali come l’Albicocco di Valleggia o il Chinotto di Savona, se in territorio Gal.

I bandi Gal prevedono l’accesso al finanziamento anche di piccoli agricoltori che talvolta non hanno sufficiente terreni per i bandi PSR di Regione; il Gal Valli Savonesi, con i propri consulenti tecnici, sta svolgendo sul territorio interno una funzione integrativa rispetto al PSR di Regione Liguria rispondendo anche alle piccole aziende agricole prevedendo una spesa minima ridotta e percentuali di finanziamento più elevate.

E’ stato approvato anche il primo bando “Paesaggi Terrazzati” che prevede 550.000 euro alle ricostruzioni dei muri ed a investimenti di aziende agricole. Una risposta alle esigenze di ricostruzione del paesaggio agrario ancora accresciute in questi ultimi giorni di piogge alluvionali con frane e smottamenti che hanno colpito i terreni e le infrastrutture agricole.