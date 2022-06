“APE IN MUSIK”: da stasera a Vado Ligure

Il COMUNE DI VADO LIGURE organizza “APE IN MUSIK”. Un mese di Aperitivi e Musica! Intrattenimento musicale con postazioni in Piazza Cavour e Via Gramsci.

In occasione della manifestazione ristoranti, bar e commercianti vi aspettano per aperitivi, cene e shopping “fuori orario”.

L’orario è compreso tra le ore 18 e le ore 23.

IL PROGRAMMA:

Sabato 4 GIUGNO 2022

Piazza Cavour

DOLCEAMARO

Via Gramsci

ROBBI DJ

Sabato 11 GIUGNO 2022

Piazza Cavour

SMASH UP

Via Gramsci

MARK ON E RED DJ by radio Sanremo

Sabato 18 GIUGNO 2022

Piazza Cavour

IL PALMO DELLA MANO

Via Gramsci

MARK ON E RED DJ by radio Sanremo

GIOVEDI 23 GIUGNO 2022

Piazza Cavour

TWO OF US

VENERDI 24 GIUGNO 2022

Piazza Cavour

CAPOVOLTI

Via Gramsci

MARK ON E RED DJ by radio Sanremo