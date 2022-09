Aon Open Challenger –Memorial Giorgio Messina, grande pubblico a Valletta Cambiaso

Tanto pubblico e già grandi emozioni per la prima giornata delle qualificazioni del singolare della XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila Dollari. E domani – lunedì 19 settembre – in campo anche i big del tabellone principale: si annuncia spettacolo nel derby azzurro tra Zeppieri e Pellegrino. E sempre sul centrale Beppe Croce toccherà alla sfida tra Passaro e Federico Arnaboldi. L’altro match del tabellone principale vedrà protagonisti l’argentino Delbonis, testa di serie numero 6, e l’austriaco Ofner. Nel primo turno delle qualificazioni Gigante ha battuto Bocchi col risultato di 6-3/6-3. Nulla da fare invece per l’altro italiano Cadenasso che ha perso con Krumich: 6-2/6-3. Invece Sorrentino ha piegato Manafov: 6-4/6-4. Passa il primo turno anche Napolitano che vince contro Braynin (6-1/6-4), pass conquistato anche da Piraino che batte Verdese (6-1/6-3). Sfida avvincente anche quella tra Basso (nella foto di Tiziano Meoni) e l’austriaco Kopp: l’azzurro perde 6-1/7-6. Vanno avanti anche Prihodko e Martineau che hanno battuto rispettivamente Liutarevich (6-4/6-3) e lo spagnolo Toledo Bague (6-1/7-5). Successo anche per Compagnucci su Agostini: 6-4/6-3. E domani come detto prime gare del tabellone principale e le ultime sfide delle qualificazioni: in palio sei posti per il Main Draw. A seguire il programma di domani, lunedì 19 settembre:

ORDER OF PLAY – MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022

CENTRALE start 10:00 am

Qualifying Final – Qualifying – [5] A. Weis (ITA) vs [10] [WC] G. Piraino (ITA)

Qualifying Final – Qualifying – [1] M. Gigante (ITA) vs [8] S. Napolitano (ITA)

Not Before 1:30 pm

G. Zeppieri (ITA) vs A. Pellegrino (ITA)

[7] F. Passaro (ITA) vs [WC] F. Arnaboldi (ITA)

CAMPO 1 start 10:00 am

Qualifying Final – Qualifying – [6] M. Krumich (CZE) vs [11] L. Sorrentino (ITA)

Qualifying Final – Qualifying – [2] A. Chepelev or V. Uzhylovskyi (UKR) vs [Alt] S. Agostini (ITA) or [12] T. Compagnucci (ITA)

Not Before 1:30 pm

[6] F. Delbonis (ARG) vs [PR] S. Ofner (AUT)

CAMPO 2 start 10:00 am

Qualifying Final – Qualifying – [4] O. Prihodko (UKR) vs [9] S. Kopp (AUT)

Qualifying Final – Qualifying – [3] O. Gutierrez (BRA) or [Alt] L. Claverie (ITA) vs [7] M. Martineau (FRA)