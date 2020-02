Annullata ad Alassio la mostra Shoah arte e memoria

Causa misure di sicurezza sanitarie la mostra “Shoah, arte e memoria” in programma ad Alassio è stata annullata.

Si comunica che, causa ordinanza regionale sull’emergenza coronavirus, la mostra “Shoah: arte e memoria” in programma all’Artender di Alassio è annullata, così come l’inaugurazione prevista per giovedì 27 febbraio.

Resta in programma per venerdì 6 marzo, in attesa di nuovi sviluppi, il successivo allestimento a Palazzo Oddo ad Albenga. Eventuali conferme o annullamenti saranno comunicati tempestivamente.