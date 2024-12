Andrea Di Marco porta in scena Vita Nuova al Teatro di Cicagna

Il 31 dicembre 2024

Un’occasione imperdibile per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno con un mix di comicità, musica e riflessioni. Martedì 31 dicembre 2024, alle ore 22, il comico genovese Andrea Di Marco debutta al Teatro di Cicagna(via G. Gualberto S., 1, Cicagna, GE) con il suo nuovo spettacolo “Vita Nuova”. Una performance ironica e coinvolgente che unisce monologhi, sketch comici e momenti musicali, offrendo uno sguardo personale sulla “seconda adolescenza” a 55 anni.

Uno spettacolo per celebrare il cambiamento e guardare al futuro

Conosciuto per il suo stile irriverente e la capacità di mescolare musica e cabaret, Andrea Di Marco propone uno show che esplora rinascita e trasformazione, invitando il pubblico a riflettere sul passato e ad accogliere con leggerezza i nuovi inizi. La serata si concluderà a mezzanotte, con un brindisi augurale accompagnato da finger food, panettone e spumante.

«Questo spettacolo – spiega Di Marco – rappresenta per me un viaggio personale. Dopo un periodo di cambiamenti, sento di vivere una sorta di “seconda adolescenza”. “Vita Nuova” non è solo uno spettacolo comico, ma anche un modo per guardare al futuro con occhi nuovi, senza dimenticare il passato».

Un viaggio artistico tra comicità e riflessione

“Vita Nuova” rappresenta un’evoluzione del percorso iniziato con “Il Carro di Buoi”, dove Di Marco aveva già esplorato temi più intimi e riflessivi. In questo nuovo spettacolo, il comico porta in scena non solo la sua satira brillante, ma anche una rinnovata vitalità, mescolando risate ed emozioni profonde.

Andrea Di Marco, noto al grande pubblico grazie a Zelig, Colorado e Comedy Central, si distingue per il suo approccio unico che unisce ironia, musica e satira sociale. Con “Vita Nuova”, inaugura un capitolo più personale della sua carriera, confermandosi uno degli artisti più versatili e apprezzati del panorama comico italiano.

Date del tour e biglietti

Dopo il debutto a Cicagna, “Vita Nuova” sarà in scena nelle seguenti località:

2 gennaio 2025 : Cinema Il Nuovo, La Spezia (Via Cristoforo Colombo, 99)

: Cinema Il Nuovo, La Spezia (Via Cristoforo Colombo, 99) 3 gennaio 2025 : Cinema Columbia, Ronco Scrivia (Viale Vittorio Veneto, 1)

: Cinema Columbia, Ronco Scrivia (Viale Vittorio Veneto, 1) 4 gennaio 2025 : Celle Ligure (via Boagno, spettacolo gratuito)

: Celle Ligure (via Boagno, spettacolo gratuito) 5 gennaio 2025 : Teatro Salvini, Imperia (Via Giuseppe Mazzini, 37)

: Teatro Salvini, Imperia (Via Giuseppe Mazzini, 37) 11 gennaio 2025: Teatro Sipario Strappato, Arenzano (Via Guglielmo Marconi, 165)

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili presso le sedi indicate o online al link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=531190.

Fb: https://www.facebook.com/AndreaDiMarcoOfficial/

Ig: https://www.instagram.com/andreadimarcoofficial/