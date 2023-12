Andora, a fuoco appartamento: muoiono padre e figlia

Questa notte in un appartamento di Andora si è verificata una tragedia.

Due persone, padre e figlia, sono morti a causa di un incendio scoppiato nel loro appartamento al primo piano sulla via Aurelia.

Erano le 23:50 di ieri sera quando è partito l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Le fiamme, si sono sviluppate velocemente propagandosi per l’intera abitazione e per le due persone non c’è stato nulla da fare.

Le vittime sono un uomo e una donna, padre e figlia, di 80 e 53 anni.

L’anziano è stato trovato deceduto all’interno dell’appartamento, mentre la donna è stata trovata, anche lei ormai morta, dentro all’ascensore.

L’intera palazzina è stata evacuata. I pochi residenti, si tratta prevalentemente di abitazioni usate per le vacanze, sono stati subito portati alla sede della Protezione civile.

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per avere ragione delle fiamme con le operazioni proseguono in mattinata per le operazioni di bonifica.

Tutti i residenti hanno trovato ospitalità da amici e parenti tranne quattro persone, per cui ora, probabilmente, l’amministrazione troverà una sistemazione.

Sconosciute le cause dell’incendio. Sul posto, come avviene in questi casi, è intervenuto il magistrato di turno.