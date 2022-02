Ancora un sabato di code per cantieri nella autostrade in Liguria

Nuovo sabato di code sulle autostrade della Liguria. Diverse le criticità, buona parte per i cantieri in essere sulle tratte.

Ecco la situazione alle 11.30

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, al Km 20 in direzione Genova Voltri, alle 11.15, è presente una coda di 8 km tra Ovada e Masone per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, al Km 129.5 in direzione: Genova, è presente una coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sempre sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, al Km 95 in direzione Genova, ancora una coda, questa volta di 4 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone sempre per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo, in direzione Genova, è presente una coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Ancora coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo dal Km 28.3 in direzione Rosignano.

Di prima mattina sulla A10 si erano formati 3 i km tra Arenzano e Celle e un km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

Dal 1 febbraio le tariffe sulla rete autostradale della Liguria, malgrado ci siano quotidianamente rallentamenti e code, sono tornate intere.

E’ stato, però, introdotto, solo sulle rete in gestione ad Autostrade per l’Italia, il cosiddetto cashback, ma è necessario installare un’app su uno smartphone, per richiedere la restituzione dell’importo versato al casello per ritardi a partire dai 15 minuti.

