Ancora code e rallentamenti sulle autostrade della Liguria

Le criticità odierne sulle autostrade liguri alle ore 11.30

Anche quella di oggi è una giornata di passione per chi utilizza le autostrade della Liguria. Mentre ieri ci sono stati due incontri tra la Regione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e i concessionari che hanno evidenziato le criticità e il programma dei lavori.

Le nuove chiusure

Sulla A26 verrà chiuso per lavori il casello in uscita di Masone per chi arriva da Gravellona Toce. La chiusura scatterà alle 22 del 21 maggio e durerà fino alle 6 del 22 maggio e dalle 22 del 22 maggio fino alle 6 del 23 maggio.

Il consiglio è di uscire alla stazione di Ovada, sulla A26, o di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona.

Oppure si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, rientrare dalla stessa stazione e immettersi sulla A26, per poi uscire a Masone.

I nuovi cantieri

Previsti nuovi lavori in una galleria sull’autostrada A10 Genova-Savona che potrebbero creare ulteriori disagi. In particolare i lavori potrebbero riguardare la galleria Ranco nella tratta Savona-Genova.

La situazione sulle autostrade alle 11.30

Dalle 7.30 di questa mattina sono diverse le problematiche sulle autostrade della Liguria con code e rallentamenti

In A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 17 in direzione Rosignano, è presente una coda di 2 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

Sempre sull’A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 2.35 in direzione Rosignano, è presente una coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori.

In A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 128.7 in direzione Milano, tra il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno ci sono rallentamenti per traffico intenso.

In A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 100.7 in entrambe le direzioni, casello di Isola del Cantone in entrata chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori.

Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

In A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 25 in direzione Genova Voltri, è presente una coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 31.7 in direzione Ventimiglia, è presente una coda di 4 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

Sempre sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 38.7 in direzione Ventimiglia, è presente una coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia, casello di Celle Ligure in entrata ed uscita chiuso al traffico fino alle 06:00 del 22/05/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do