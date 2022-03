Anche Santo Stefano partecipa alla settimana della Fiab, venerdì 25 marzo tutti a scuola in bicicletta, o al massimo a piedi!

Anche Santo Stefano partecipa alla settimana della Fiab, venerdì 25 marzo la Scuola Primaria Fermi di Santo Stefano Magra parteciperà all’iniziativa “Tutti a scuola a piedi o in bici” promossa dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e da “Bimbinbici” e che dal 21 al 25 marzo, prima settimana di primavera, si terrà in vari Comuni di Italia.

“Su proposta di un genitore della scuola primaria Fermi – racconta Chiara Battistini assessore all’istruzione del Comune di Santo Stefano – e insieme alla preside di Isa 12 Simonetta Bettinotti, abbiamo deciso di aderire alla settimana di Fiab organizzando per la giornata di venerdì 25 marzo un evento in bicicletta con la collaborazione dei nostri Vigili Urbani che colgo l’occasione per ringraziare per la loro costante disponibilità”.

Il ritrovo sarà alle 7.30 nei pressi di Viale Pozzoli di fronte all’ufficio dei Vigili Urbani da cui i bambini partiranno muniti di bicicletta alla volta della scuola, accompagnati dai genitori e da alcuni volontari. Scortati dai Vigili, gli alunni con le famiglie raggiungeranno la scuola Fermi in sella alle loro bici per poi parcheggiarle all’interno del cortile dell’edificio e ripartire alle 12.30, a lezioni terminate, sempre con la presenza dei genitori e l’aiuto dei Vigili.

“Credo che in questi anni così difficili per i nostri ragazzi – conclude l’assessore – ci sia tanto bisogno di queste iniziative di partecipazione collettiva e che, in più, sensibilizzano anche i più giovani al tema dell’ambiente.”