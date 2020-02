Anche quest’anno Il Cantagiro incontra Sanremo

Il Cantagiro, vi da appuntamento oggi con la sua presenza storica, la manifestazione canora itinerante sarà al Teatro del Casinò alle 16

L’evento sarà un’occasione per presentare i nuovi progetti dell’edizione 2020 e la nuova compilation formata da due CD contenenti 17 tracce. IL CANTAGIRO è un concorso canoro attuale ed unico nella sua formula di reclutamento. L’intuizione creativa dell’allora fondatore Ezio Radaelli, non è stata mai imitata. Fu lui a concepire l’idea di una carovana itinerante e festosa alla ricerca di giovani talenti musicali in tutta la penisola, rifacendosi al famoso Giro Ciclistico d’Italia. Numerosi i cantanti famosi che hanno reso grande il Festival come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Gino Paoli, Domenico Modugno fra i tanti. L’eredità viene presa e portata avanti fino ad oggi dal Patron Enzo DeCarlo e dal Direttore Generale Elvino Echeoni che hanno rilanciato la manifestazione inserendo nuove categorie come quella Junior e Baby e la categoria Internazionale, progetto di condivisione e integrazione. IL CANTAGIRO rappresenta un antesignano dei talent odierni, rimanendo comunque fedele alla sua lunga e gloriosa storia, e alla sua capacità di essere “reale e vero”. I cantanti si sfidano senza spettacolarizzazione, in un clima familiare e sincero coordinati dallo staff e dai coach. Un concorso che mette le emozioni ed i valori al primo posto.Dunque un appuntamento imperdibile quello del 6 febbraio al Teatro del Casinò di Sanremo ma anche un’opportunità per conoscere ed ascoltare i vincitori della scorsa edizione.