Analisi e carotaggio alla foce torrente Recco

Analisi alla foce del torrente Recco, preliminari al dragaggio del golfo. Oggi il carotaggio prima dell’intervento.

Le attività di carotaggio finalizzate al campionamento e all’analisi dei fondali del torrente Recco, sono iniziate oggi 16 luglio. Sono in corso rilievi propedeutici al dragaggio dei fondali marini e al conseguente ripascimento del litorale, intervento programmato per il prossimo inverno. Il prelievo di due campioni di materiale è in corso mediante attrezzature di perforazione a rotazione con carotaggio continuo.

I sedimenti prelevati saranno poi analizzati per capire natura e sostanza degli elementi accumulatisi. «Il dragaggio del fondale marino è un intervento indispensabile per rimediare ai danni della mareggiata abbattutasi sulla costa nel 2018 – hanno osservato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – i lavori, finanziati dalla Regione Liguria, costituiscono uno degli step relativi alla complessa risistemazione del litorale, in coerenza con il progetto di riqualificazione. ABov