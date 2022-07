Amt servizio provinciale, cambio orario da lunedì 4 luglio

Amt, cambio orario al servizio provinciale, lunedì 4 luglio

Amt servizio in accordo con le amministrazioni comunali coinvolte, da lunedì 4 luglio 2022 verranno effettuate alcune variazioni al servizio provinciale. Nello specifico:

Tigullio Occidentale

Istituzione di una nuova corsa della linea 706 S.Pietro cimitero – Rapallo FS – S.Margherita L. – S.Siro campo sportivo alle 6.35 nella tratta tra Rapallo FS e l’ospedale.

La corsa della linea 706 delle 21.35 da Santa Margherita Ligure per l’ospedale di Rapallo verrà sostituita con una corsa della linea 707 in partenza da Santa Margherita Ligure alle 21.40 con destinazione Santa Maria / ospedale di Rapallo.

La corsa della linea 896 da Zoagli alle ore 6.50 verrà sostituita con una corsa della linea 890 diretta a Rapallo;

Istituzione di una nuova corsa della linea 895 in partenza alle 7.05 da Rapallo per Pianello – Maxena – S.Ambrogio.

Tigullio Centrale.

Le corse delle linee locali di Borzonasca (915 Borzonasca – Borzone, 916 Borzonasca – Caregli e 917 Borzonasca – Levaggi – Belpiano – Acero) sono state oggetto di una riorganizzazione.

Alta Val Bisagno / Val Trebbia.

Istituzione di 2 nuove corse nei giorni feriali in partenza da Prato per la linea 726. Bus alle 10.10 diretta a Torriglia e una alle 17.10 diretta a Scoffera.

Gli orari del servizio estivo, provinciale e urbano, si possono consultare sul sito AMT www.amt.genova.it oppure direttamente dal proprio smartphone scaricando la APP AMT.

La APP AMT consente, inoltre, di acquistare alcuni titoli viaggio per il servizio urbano, provinciale e per la Ferrovia Genova – Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.