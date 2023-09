Amt Genova, cambio orario al servizio bus provinciale

Amt Genova, da oggi 2 settembre 2023 cambio orario al servizio provinciale. Ecco le seguenti variazioni in programma:

A Casella cambio orario e tragitto: Oggi sabato 2 settembre, a causa della chiusura al traffico veicolare del centro di Casella, le corse delle linee 727 e 740 transiteranno in viale Europa sino allo sbocco sulla SP 226, dove riprenderanno regolare percorso.

A Camogli:

Dalle 13.00 di sabato 2 e fino alle ore 20 di domenica 3 settembre a Camogli si svolgerà la “Festività religiosa di San Prospero” pertanto le corse della linea 973 provenienti da Recco o Ruta di Camogli transiteranno verso il centro immettendosi da Recco e proseguendo in via J. Ruffini, corso G. Mazzini, via G. Bettolo, via Colombo sino alla stazione ferroviaria.

A Lavagna:

Lunedì 4 settembre, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, verrà chiusa al traffico veicolare la SP45 di Santa Giulia, nel comune di Lavagna. Pertanto, da lunedì e fino al termine dei lavori, saranno in vigore gli orari provvisori delle linee 845 e 846 scaricabili qui: https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/tigullio-centrale-orario-estivo/lavagna-orario-estivo/

Corse speciali in occasione della Sagra del Fuoco a Recco.

In occasione della Sagra del Fuoco, nelle serate di giovedì 7 e venerdì 8 settembre AMT effettuerà corse straordinarie per Recco: Sempre dalle ore 20.30 da Calcinara, da Gattorna, da Rapallo, 20.30 da Genova viale Caviglia, 20.40 da Genova viale Caviglia



Le corse per il rientro (per Gattorna, Colle Caprile, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Camogli e Genova) partiranno dal capolinea di Recco 30 minuti dopo la fine dell’ultimo spettacolo pirotecnico.



Si consiglia di munirsi di biglietti anticipatamente anche tramite la APP Amt.