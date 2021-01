Amiamo la storia! Scopriamo la storia della roulette

Per chi è appassionato o semplicemente per i curiosi la parola roulette suscita emozione e tanta voglia di saperne di più. Essa è infatti una espressione, un concetto che da sempre è di diritto nel lessico quotidiano e la possiamo accostare in diverse situazioni non solo in quelle in cui possiamo in un primo momento pensare. Sebbene la roulette faccia parte della nostra conoscenza è sempre cosa buona saperne di più, avere maggiori informazioni in tal senso per arricchire il nostro bagaglio culturale su questo argomento: insomma, approfondire la questa tematica come chi ne è appassionato.

Una storia che parte da lontano.

Ma cosa sappiamo in merito alla roulette? Quali sono i segreti e la storia che l’hanno portata ad essere conosciuta praticamente da tutti ed in tutto il mondo? Vediamo di fare un excursus e di entrare più da vicino in una realtà che sembra non avere mai un declino, un tentennamento. Bisogna così andare indietro nel tempo fino ad arrivare al secolo XIX anche se per l’origine vera e propria bisogna sbarcare in terra francese un centinaio di anni prima. Oltralpe la traduzione di roulette è semplicemente “piccola routa” e non si fa fatica a capire il perché viste le componenti come la ruota, i campi delle puntate ed ovviamente l’immancabile pallina. Essa è l’indiscussa protagonista dei diversi Casinò, ce ne sono tantissimi e famosi in tutto il mondo.

Non soltanto roulette.

Tuttavia i tempi vanno avanti per tutti ed anche la roulette in qualche modo si adatta. Ai giorni d’oggi oltre all’oggetto da tavolo si unisce anche la tecnologia, quella on line: i moderni apparecchi , che vanno dal tablet, al pc passando per il telefono cellulare, permettono il gioco anche in maniera virtuale. Le differenze sono minime, le regole le stesse, cambia soltanto la comodità di stare tranquillamente seduti sul divano di casa ed effettuare tutte le operazioni con alcuni semplici click. Ma i casinò on oline non hanno soltanto la roulette. E’ possibile infatti scoprire e conoscere diverse modalità di gioco, magari comprendenti le carte, avvincenti slot, avventure sottomarine che ti portano a caccia di tesori sommersi che allo stesso modo riescono ad appassionare e a divertire. Non si pensi che il gioco virtuale sia meno affascinante di quello fisico, reale: al contrario, grazie anche ad diversi software audio e video di altissimo livello, l’impressione è proprio di stare comodamente sul famosissimo tappeto verde.

Un fascino sempre attuale e tanti segreti.

La roulette come abbiamo detto in precedenza ha sempre esercitato un certo fascino anche nella modalità on line, gli appassionati e curiosi sapranno ad esempio che ne esistono due versioni, quella francese/europea e la sua variante americana che presenta 38 numeri anziché i tradizionali 37 o ancora che la somma dei numeri che compongono la roulette è 666: i giochi online dispongono talvolta di feature speciali che li rendono subito popolarissimi tra tutti gli appassionati. Entra allora all’interno dei tuoi dispositivi e comincia questa avventura della roulette on line.