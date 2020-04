Altro che Ponte di Genova, ex ministro Toninelli: è il Ponte del Popolo

“Completata la struttura del nuovo ponte di Genova (il Ponte del Popolo)!”.

Lo ha dichiarato su fb l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli (M5S) che stamane ha invitato i lettori a collegarsi per un suo commento in diretta sulla celebrazione del varo in quota dell’ultima campata dei 1067 metri finali.

Al momento, da parte dell’ex ministro Toninelli, nessun accenno alla ricongiunzione della Liguria e al proficuo lavoro di tecnici e operai, che non hanno mollato neanche durante l’emergenza coronavirus e sono andati avanti con orgoglio.

Nessun ringraziamento neppure al suo ex viceministro, il genovese Edoardo Rixi, che con il decreto Genova aveva ottenuto un miliardo di euro per il ponte e la nostra città, né al commissario governativo per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci, che con tenacia ha raggiunto il brillante risultato.