Alta Via Stage Race 2022 è pronta per il primo sprint

Le iscrizioni ad Alta Via Stage Race 2022 si sono aperte sabato 1 gennaio, offrendo la possibilità agli appassionati di partecipare all’epica competizione a tappe italiana che attraversa da Levante a Ponente la Liguria lungo le linee di cresta dello storico cammino Alta Via, da cui prende il nome. I biker avranno tempo fino a domenica 20 febbraio per usufruire della tariffa promozionale di 747 €.

Le categorie ammesse in gara sono Solo Uomini, Solo Donne, Coppie. L’età minima per partecipare è 19 anni compiuti entro il 10 giugno 2022, mentre l’età massima è stabilita al compimento dei 70 anni. Sono previste classifiche di categoria, in base al genere e all’età.

La particolarità di Alta Via Stage Race sta nella doppia formula di partecipazione, Hero oppure Week End, per venire incontro a differenti esigenze e aspettative. Entrambe prevedono il pernottamento in tenda – fornita dall’organizzazione – all’interno del villaggio di tappa allestito dallo staff.

Hero è la versione classica di Alta Via Stage Race, che si corre dalla prima “eroica” edizione del 2012. Chi invece vuole vivere la sfida della competizione ma non ha a disposizione l’intera settimana, può iscriversi alla formula Week End, correndo solo solo tre tappe, le prime o le ultime tre a sua scelta. Chi sceglierà la prima opzione, dal 12 al 14 giugno, parteciperà anche al prologo previsto per sabato 11 giugno.

Alta Via Stage Race è una gara MTB a coppie o in solitaria di 8 giorni, 7 tappe più un prologo, che collega rinomate mete turistiche e borghi dall’innata bellezza fuori dalle rotte più battute, dalla riviera ligure di Levante a quella di Ponente, per un percorso totale di circa 500 km e 20.000 m di dislivello.

La conformazione dell’itinerario dell’Alta Via dei Monti Liguri in questa regione è al tempo stesso affascinante e articolato, con un susseguirsi di vallate e montagne. Dalla provincia della Spezia attraversa tutta la dorsale degli Appennini e delle Alpi Liguri raggiungendo infine la provincia di Imperia, al confine con la Francia, per una grande varietà di ambienti naturali e umani da scoprire, tracciati da seguire, e difficoltà tecniche da affrontare.

L’edizione 2022 presenta molte novità, sviluppandosi in prevalenza nell’entroterra, e toccando zone ad alta vocazione MTB come Cogoleto, Finale Ligure e la Riserva Naturale Regionale Adelasia.

Partecipare ad Alta Via Stage Race significa vivere, ma soprattutto condividere, un’avventura e una competizione straordinaria lungo tutta la Liguria, un territorio a tratti aspro e selvaggio, ma ricco di storia, cultura, e tradizioni eno-gastronomiche da scoprire.

È possibile rimanere aggiornati su tutte le novità di Alta Via Stage Rage e scoprire alcune anticipazioni sul percorso gara seguendo i nostri profili Social.

Iscriviti adesso: https://altaviastagerace.it/iscrizione/

www.altaviastagerace.it