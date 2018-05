Alpini sotto attacco figli di papà, Plinio: Bucci esprima solidarietà a generosi soldati

“Onore ai nostri Alpini valorosi e generosi in guerra e in pace e per questo amatissimi dagli Italiani. Solo dei delinquenti comuni, che vanno sanzionati con la massima severità, possono ignorarli ed offenderli come è accaduto a Trento alla vigilia del loro raduno nazionale”.

Lo ha dichiarato oggi l’ex vicepresidente di Regione Liguria e attuale esponente di CasaPound, Gianni Plinio, a seguito degli atti vandalici, insulti e offese ai nostri Alpini avvenuti in questi giorni durante il raduno nazionale a Trento da parte di appartenenti all’area anarchica e dei centri sociali.

“Il sindaco Bucci – ha aggiunto Plinio – esprima loro pubblica solidarietà. Tanto più che Genova è la città di Antonio Cantore, leggendario generale degli Alpini valorosamente caduto nella Grande Guerra e, nel 2001, fu città sede del raduno-adunata nazionale”.