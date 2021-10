Alluvione nel savonese, esonda il Bormida a Cairo

E’ alluvione nel Savonese dove è esonda anche il fiume Bormida a Cairo

Prosegue in Liguria l’ondata di maltempo con una vera e propria alluvione che sta colpendo in particolare la provincia di Savona, causando allagamenti e danni in particolare in Val Bormida.

Dopo l’esondazione del torrente Letimbro al Santuario di Savona e del torrente Erro a Pontinvrea, con l’acqua che ha invaso anche alcune abitazioni, nella tarda mattinata a Cairo Montenotte è straripato anche il fiume Bormida, allagando le strade adiacenti.

Il picco massimo delle precipitazioni finora in Liguria è stato registrato a Montenotte Inferiore, dove sono caduti 145 millimetri in un’ora e 540 millimetri in 12 ore.

Dalle 14 sul Savonese e sul Genovese è scattata l’allerta rossa.