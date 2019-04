Alluvione Genova 2011, Cassazione: necessario processo di Appello bis

Sarà necessario un processo d’appello bis per l’alluvione di Genova del 2011 che ha come principale imputata l’ex sindaca di Genova, Marta Vincenzi, oltre ad altri 5 imputati.

A deciderlo la Cassazione che ha confermato la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei vittime del fiume di fango, e ha invece stabilito di rideterminare tutte le pene per il venir meno di una accusa di falso.

“Avevo già la valigia pronta per andare in carcere – ha detto l’ex sindaco che ha aggiunto: “Adesso la disfo per un po’. Anche se non condivido la sentenza questa deve essere applicata”.