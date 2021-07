All’M&T sul palco la Aldo De Scalzi Band. Questa sera dopo la partita a concludere la rassegna di San Bartolomeo al Mare.

Ieri pubblico tutti in piedi per The BeatBox (FOTO)

Tutti in piedi a cantare, ballare e applaudire ieri sera al M&T Festival di San Bartolomeo al Mare (Piazza Torre Santa Maria, dal 5 al 11 Luglio) per l’attesissima esibizione dei The BeatBox, la Beatles tribute band più fedele e famosa d’Italia: i Beatbox hanno riproposto fedelmente le hit dei Fab Four di Liverpool, con una accuratezza esecutiva assoluta.

Un successo destinato a ripetersi questa sera, all’ultima serata del M&T Festival, per il concerto della Aldo De Scalzi Band, che si esibirà al termine della partita Inghilterra-Italia (che verrà trasmessa su grande schermo). La formidabile band (Aldo De Scalzi, voce e tastiere; Roberto Tiranti, voce; Andrea Maddalone, chitarre; Massimo Trigona, basso elettrico; Alessandro Pelle; batteria) accompagnerà i presenti in un tuffo nel passato, con le canzioni evergreen della musica italiana, dai New Trolls ad altri memorabili artisti.

M&T Festival – 27ma edizione

5/7 – AFRICA UNTTE

6/7 – PRIMA O POI UN TITOLO LO TROVO di e con FEDERICA SASSAROLI (teatro)

7/7 – WIND TALES QUARTET

8/7 – LA DOMANDA PERFETTA (teatro)

9/7 – LAMBRETTA SKA JAZZ

10/7 – BEATBOX

11/7 – ALDO DE SCALZI BAND

M&T FESTIVAL

SAN BARTOLOMEO AL MARE

Piazza Torre Santa Maria

5-11 luglio 2021

Ore 21:30

Ingresso gratuito.

Posti limitati con accesso limitato causa norme anti Covid-19.

Direzione artistica: Alex Nicoli.

Associazione Culturale La Ritmica.

Un salto nel passato percorrendo le canzoni evergreen della musica italiana, dai New Trolls ad altri memorabili artisti, interpretati da una band formidabile.