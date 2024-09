Allerta arancione, rinviata Virtus Entella-Ascoli. Rinvio anche per la Lavagnese

A causa dell’allerta arancione prorogata fino alle ore 22 di questa sera, è stata rinviata la partita di Serie C tra Virtus Entella e Ascoli, prevista al Comunale alle 21:15.

Comunicazione ufficiale del Comune

Il Comune ha ufficializzato il rinvio attraverso la propria pagina Facebook con il seguente messaggio: “Prorogata l’allerta arancione sino alle ore 22 di oggi, domenica 8 settembre, poi gialla sino alle 8 di domani.

Il Centro Operativo Comunale resterà operativo presso la sede in piazza N.S. Dell’Orto. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero 0185-365557.”

Partita rinviata per motivi di sicurezza

La partita tra Virtus Entella e Ascoli è stata rinviata a causa della chiusura dell’impianto sportivo in caso di allerta arancione.

Rinvio anche per la Lavagnese in Serie D

In Serie D, l’esordio della Lavagnese contro l’OltrepoVoghera, programmato per le 16:30 al Riboli, è stato anch’esso rinviato a data da destinarsi per la stessa ragione legata all’allerta arancione.

Aggiornamento

La partita di serie C tra Virtus Entella ed Ascoli, originariamente in programma questa sera alle 21.15 al Comunale di Chiavari e sospesa per l’allerta arancione, sarà recuperata domani.