Alla Fiumara il film “Ticket to paradise” con con Julia Roberts e George Clooney. In anteprima nelle sale UCI il 2 ottobre.

Alla Fiumara il film “Ticket to paradise”, domani.

Il Circuito ospita l’attesissimo film con Julia Roberts e George Clooney

Gli spettatori che acquisteranno un biglietto online per una delle proiezioni previste fino al 20 ottobre avranno la possibilità di vincere un esclusivo viaggio nella splendida isola di Maiorca

Il 2 ottobre nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arrivano le anteprime di Ticket to paradise, la commedia romantica interpretata dai premi Oscar George Clooney e Julia Roberts, che tornano sul grande schermo nei panni di due ex impegnati in una missione comune: impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore.

Diretto da Ol Parker e distribuito da Universal Pictures, il lungometraggio racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci

In occasione dell’uscita in sala di Ticket to paradise UCI Cinemas ha lanciato un esclusivo concorso, che offre agli amanti del cinema la possibilità di vincere un viaggio nella splendida isola di Maiorca.

Acquistando online e registrando entro il 28 ottobre sul sito https://tickettoparadise.ucicinemas.it/ il biglietto per assistere a una delle proiezioni previste entro il 20 ottobre nelle multisala del Circuito, gli spettatori parteciperanno all’estrazione di un viaggio romantico per due persone in un hotel di lusso in pieno stile Ticket to Paradise a Maiorca.

Un’occasione imperdibile per godere a pieno della magia del cinema e avere la possibilità di esplorare la splendida costa dell’isola spagnola, fare snorkeling nelle sue acque cristalline e godersi una deliziosa cena a lume di candela nel ristorante più romantico dell’isola. Il regolamento integrale del concorso è disponibile sul sito dedicato.

Il 2 ottobre proietteranno l’anteprima di Ticket to paradise:

UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR).