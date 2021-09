Alla Fiumara arriva Venezia infinita avanguardia, al Cine torna La Grande Arte con il docufilm sulla città a 1600 anni dalla sua nascita

Alla Fiumara arriva Venezia infinita avanguardia, nelle multisale del circuito UCI Cinemas riprende la stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Dall’11 al 13 ottobre nelle multisale del Circuito UCI arriva Venezia. Infinita Avanguardia, il film documentario su soggetto di Didi Gnocchi, con sceneggiatura di Sabina Fedeli, Didi Gnocchi, Valeria Parisi, Arianna Marelli.

La regia del Film è di Michele Mally, che prende avvio dall’immenso patrimonio veneziano per raccontare i palazzi che ospitano capolavori e oggetti storici, le connessioni artistiche e culturali, i nessi visivi che, viaggiando tra le epoche, vanno a comporre il ritratto di una città futuribile.

Proprio come accade nell’affresco “Il Mondo Novo” di Giandomenico Tiepolo, a Ca’ Rezzonico, dove la società veneziana del ‘700, accorsa ad ammirare quella sorta di “lanterna magica” che era il cosmorama, si accalca a stupirsi e a nutrirsi delle meraviglie del mondo che verrà, in un gioco di incastri e illusioni ottiche.

Nel film documentario, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital con la collaborazione di Villaggio Globale International con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con la collaborazione speciale di Fondazione Musei Civici di Venezia, è Carlo Cecchi, maestro del teatro italiano che ha studiato, conosciuto e lavorato con i grandi intellettuali, registi, letterati e attori della cultura del ‘900, a consegnarci la memoria della città.

Oltre a lui vediamo muoversi per i luoghi di Venezia una giovane, talentuosa pianista polacca, Hania Rani, tra i fenomeni della scena modern classic internazionale: cerca ispirazione e suggestioni per comporre la colonna sonora del film, in un gioco di rimandi e riflessi tra musei, calli e meraviglie veneziane.

A tenere il filo tra questi due diversi sguardi e, soprattutto, tra due diverse generazioni c’è la voce narrante di Lella Costa, una voce femminile per sottolineare che, da sempre, Venezia è donna.

Per l’autunno 2021 la Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei.

VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA è stato realizzato con il sostegno del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco (nell’ambito della Campagna finanziata ai sensi del REG. UE. N 1308/2013) e anche grazie alla collaborazione con Art Events nella sua Chiesetta della Misericordia, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Casa Bortoli e FONDAZIONE TEATRO LA FENICE.