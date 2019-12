Alla Ex Chiesa Anglicana la serata riservata ai bimbi da 4 a 12 anni

Un Capodanno a misura di bimbo, un servizio gratuito dalle 20 fino all’1,30 fornito da Gesco Srl per mamma e papà

Del Capodanno sul Molo con Nick The Nightfly si è già parlato. Ma per la gioia dei più piccoli, e soprattutto di mamma e papà, il Comune di Alassio, insieme alla Gesco Srl ha organizzato il “Capodanno dei Bambini” un appuntamento vietato ai maggiori di 12 anni, che avrà luogo nella ex Chiesa Anglicana di Alassio.

L’appuntamento per i bimbi dai 4 ai 12 anni è per la notte di San Silvestro, a partire dalle ore 20,00. Il tempo per salutarsi, conoscere i nuovi amici di quella che sarà sicuramente una serata indimenticabile, per entrare nel vivo con un buffet freddo a base di prelibatezze tipiche del territorio.

Dalle 21 via all’animazione, ai laboratori artistici con musica colori e tanta fantasia. Sarà proiettato anche un film di animazione a tema mentre, per i più piccoli, o per i più dormiglioni, è previsto anche un angolo “morbido” con lettura di storie e avventure magiche.

“Il servizio è gratuito – spiegano dalla Gesco Srl, vera e propria anima di questo Alassio Christmas Town, che insieme allo staff dello Studi4Mani ha organizzato la serata – fino all’esaurimento dei posti ed è riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni le cui famiglie risiedono ad Alassio o soggiornano negli hotel, residence alassini o ancora trascorreranno la notte di San Silvestro nei locali della città.”

Per partecipare è quindi necessario prenotare anticipatamente al numero 328 0274521 e vestire i piccoli ospiti con un abbigliamento comodo, corredato da cuscino e copertina. Il servizio si concluderà all’1,30 dopo aver salutato l’inizio di un nuovo anno.