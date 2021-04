All’Hanbury di Alassio sempre incontri ed iniziative

SAVONA – Proseguono le sfide e gli incontri ai 52esimi Internazionali di Tennis di Alassio e ci si sta già avviando nei tabelloni verso le prime finali anche se in certe categorie il maltempo ha portato a rimandare molti incontri.

“Tra singoli e doppi – ci ha spiegato il giudice arbitro federale del torneo Riccardo De Biase – ci sono decine di tabelloni. La pioggia nei giorni scorsi ritarderà la conclusione di qualcuno di questi. Per questo motivo abbiamo chiesto ai giocatori se preferivano trascorrere un giorno in più ad Alassio, oppure fare il doppio turno di gioco in un’ unica giornata per recuperare. Tutti si sono mostrati d’accordo nel fermarsi una giornata in più ad Alassio. Qui, nonostante tutte le limitazioni del periodo, l’accoglienza è sempre speciale”.

Intanto l’Hanbury Tennis Club, che è uno dei circoli tennistici più antichi d’ Italia, sta mettendo a punto una nuova trasformazione convertendo il campo numero 8, quello in terra sintetica, in tre campi da padel.

“Tennis e Padel – ci ha spiegato John Skordis- in questi mesi di chiusure hanno avuto una vera e propria esplosione di praticanti. Il padel soprattutto, ha registrato numeri impressionanti. Qui all’ Hanbury avevamo lo spazio e così abbiamo deciso di costruire tre campi: il minimo per poter predisporre un’offerta completa, pensare ad una apposita scuola e per organizzare anche dei tornei. A maggio tutti e tre i campi saranno già operativi”.

Questi intanto gli ultimi risultati. M 60 Femm.. Marie Dominique Galey (FRA) batte Carola CLUZER 6-3, 6-2; Maria Rosa BRUNO batte Shirley Van Mil (OLA) 6-0, 6-0.

M 50. Radeck Kowaka (REP CEC) batte Davide ROMANI 6-0,6-0; Nicola RICHELMI batte Massimiliano BELTRAMEA 6-1,6-0; Mauro COLANGELO batte Rocco INVERNIZZI 6-1, 6-0. M 55. Pablo Semprun (SPA) batte Corrado COLOBO 6-1, 6-1; Oliveir Renard (FRA) batte Roberto DEVALLE 7-5, 6-4; Javier Linares (SPA) batte Claudio CASTELNUOVO 6-2,6-1.

M 60. Marco HAVE’ batte Marco BONAIUTI 6-1, 6-1. M 65. Marco DEDE’ batte Aldo BELLO 7-6, 6-2; Nicola CAPOCASALE batte Fabriano FOGLIANI 3-6, 6-3, 6-0.

Doppio M 65. Nicola CAPOCASALE e Marco DEDE’ battono Ramon Lopez Rojo (SPA) e Valeriu Popa (RUM) 6-1, 4-6, 10-6. Giantullio CORNALBA e Bernd Martin (GER) battono Mats Eurenis (SVE) e Jaroslav Kratochvil (REP CEC) 6-3, 6-1.

M 70. Bernd Martin (GER) batte Giantullio CORNALBA 6-0, 6-0; Giovanni VILLANI batte Giovanni TINELLI 6-0,6-0.

CLAUDIO ALMANZI