Algerino pluripregiudicato svaligia bar in centro, arrestato

Proprio ieri era stato denunciato in quanto era entrato in una mensa chiusa

Questa notte un 25enne algerino, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia.

Gli uomini di una volante lo hanno notato mentre stava abbassando con un piede la saracinesca di un bar, tenendo fra le braccia un oggetto ingombrante.

Gli agenti, svolgendo quotidianamente servizio in quel quartiere, hanno subito realizzato che il soggetto non era il proprietario dell’attività e hanno quindi deciso di procedere al controllo.

Alla vista delle divise, il giovane si è dato alla fuga abbandonando dietro un bidone della spazzatura l’oggetto che teneva nelle mani, poi recuperato e risultato essere il cassetto del registratore di cassa del bar, colmo di monete.

Dopo aver diramato la descrizione dell’uomo via radio, anche le altre volanti si sono messe alla ricerca e, poco dopo, lo hanno fermato in via Galata, trovandolo in possesso di 240 euro la cui provenienza non è stata accertata.

Da un controllo più approfondito è stato appurato che i locali del bar erano stati messi a soqquadro e che mancavano i 50 euro custoditi nel registratore.

Dagli accertamenti successivi, è emerso che il 25enne non è nuovo a questi reati infatti, pochi giorni fa, era già stato “pizzicato” dai poliziotti a rubare in una pizzeria di via Colombo e, solo ieri, era stato denunciato per invasioni di terreni e edifici, una mensa universitaria del Porto Antico.

Algerino entra nella mensa universitaria chiusa: denunciato

Algerino ruba in una pizzeria e compra crack ed eroina