Alcuni uffici postali genovesi tornano alla normalità

Dal 25 maggio 9 uffici postali in provincia di Genova tornano alla normalità. Continuano le riaperture e i prolungamenti orari.

Da lunedì 25 maggio 9 Uffici Postali della provincia di Genova torneranno ad osservare orari e giorni di apertura pre-Covid.

Dopo la temporanea rimodulazione resasi necessaria nel mese di marzo, continuano gradualmente le riaperture degli Uffici Postali anche in vista del pagamento delle pensioni di giugno che saranno accreditate ed erogate a partire da martedì 26 maggio.

Di seguito il dettaglio di uffici e orari:

viene ripristinato l’ orario ordinario, con apertura su 6 giorni dal lunedì al sabato (ore 8.20- 13:35 e il sabato 12:35), nelle seguenti 9 sedi genovesi: Genova 18 in Via Piacenza 185r., Genova 62 in Via Struppa 224B, Genova 10 in C.so Europa 546, Genova 20 in Via Ilva 3r., Genova 23 in P.zza Cavour 35r., Genova 33 in Via Canevari 101r., Genova 13 in Via G. Colombo 14r , Genova 24 in P.zza Rovere 3, e Genova 55 in Via G.B.Roggerone 9.

Riaperti su 3 giorni (lunedì, mercoledì, venerdì) gli Uffici di Genova 28 in Via Redipuglia 18r. e Genova 1 in P.zza Acquaverde 12r. mentre Borgo Fornari apre il martedi, giovedì e sabato e Casanova di Rovegno è operativo solo il lunedì.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet.