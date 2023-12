Albissola, Natale a Casa Jorn 2023

Con l’arrivo del mese di dicembre la casa-museo dell’artista danese Asger Jorn ad Albissola si colora di rosso per un Natale all’insegna dell’arte, del vino e della ceramica.

Una serie di eventi, tra laboratori per bambini, sconti sui prodotti del bookshop ed una visita guidata con aperitivo speciale.

Tutto il mese di dicembre sarà accompagnato dal Black Saturday che prevede per tutti i sabati di dicembre uno sconto el 15% applicabile sui prodotti del bookshop, sconto accessibile solo con l’iscrizione alla nostra newsletter, mandando un’email a arianna@amicidicasajorn.it oppure compilando l’apposito form https://forms.gle/8QFXwDcLE6Cndz8i9.

Chiude la rassegna natalizia il consueto Brindisi di Natale nella giornata di giovedì 21 dicembre ore 16.30, accompagnato da una visita guidata e un aperitivo, con prenotazione obbligatoria al form Google Form: https://forms.gle/8QFXwDcLE6Cndz8i9 oppure tramite email: arianna@amicidicasajorn.it

Questo è il programma dell’associazione nel 2015 per promuovere la conoscenza e la fruizione della Casa Museo Jorn, donata dall’artista alla città di Albissola Marina.

Uno spazio stupendo, pensato per il piacere di stare insieme in clima conviviale che, a distanza di anni, ripropone ancora i valori fondamentali per chi in questa casa abbia vissuto e creato le sue opere d’arte. Roberto Polleri

Per informazioni: Associazione Amici di Casa Jorn (www.amicidicasajorn.it) Cell: (+39) 333 170 0316

Telefono museo: (+39) 019 484704 Email: museo@amicidicasajorn.it cultura@comune.albissolamarina.sv.it