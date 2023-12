Un Amleto invernale al teatro Garage

Torna in scena la Compagnia Teatrale “La Pozzanghera” di Genova, con una pièce targata Lidia Giannuzzi.

La compagnia salirà sul palco del teatro Garage del capoluogo ligure sabato 2 alle 21.00 e domenica 3 alle 17.00 per dare vita a “Ricordando. Nel bel mezzo di un gelido inverno (Amleto fuori scena)”, liberamente tratto dall’opera di Kenneth Branagh.

Un gruppo di attori si ritrova per un triste avvenimento, che diventa l’occasione per ricordare il loro primo incontro, dove nel tentativo di superare un momento di crisi artistica decidono di mettere in scena l’Amleto di Shakespeare, alla vigilia di Natale.

Dalla formazione della compagnia alle prove, gli attori vengono messi a nudo da questa complessa performance, dove emerge il cameratismo, la collaborazione e l’amicizia con sguardo leggero ed irriverente.

Un momento di –teatro nel teatro-, che sempre di più si struttura come una metafora della vita. Per informazioni sulla compagnia www.lapozzanghera.it e Teatro Garage Via Paggi 43b telefono 010511447. Roberto Polleri