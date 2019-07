Alassio: un’iniziativa free tra colori e yoga

Alassio: tutti i colori uniti nello yoga

In questi giorni ad Alassio lezioni Free Yoga coloratissime!!!

Da anni la Festa dei Colori coinvolge l’intera città per diversi giorni con iniziative e spettacoli,

culminando nella sfilata dei gruppi che si contendono la vittoria per l’anno in corso.

In questi giorni sul molo Pontile Bestoso di Alassio per praticare yoga gratuitamente

i partecipanti hanno indossato una maglietta del colore della propria squadra.

Le squadre sono 7, come i chakra, ed i colori sono proprio quelli dei chakra !!!

rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, bianco … lo yoga unisce le diversità.

United Colors of Yoga ha garantito divertimento, relax e benessere per tutti,

ma anche un momento di amicizia e pace senza competizione tra squadre rivali.

L’associazione nazionale di promozione sociale Free Yoga

e tutto lo staff del centro Essere Yoga e Benessere,

diretti dalla senior yoga teacher Lucia Ragazzi,

vi danno appuntamento per tutta l’estate,

ogni giorno per lezioni gratuite e molti altri eventi …

