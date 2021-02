Alassio, si accendono le luci sulla Città degli Innamorati

Un grande cuore, la scritta LOVE in 3d, proiezioni a tema sulle facciate del Comune, due concorsi e il ritorno di Saldinlove: così Alassio vive il suo San Valentino 2021

Si accenderà questa sera il grande cuore posizionato accanto alla fontana di Piazza della Libertà, una vera postazione, con tanto di panchina, e monumentale scritta “Love” in 3d, per immortalare un selfie, un ricordo nella Città degli Innamorati. Alassio accende il suo San Valentino, lo fa con il cuore, è proprio il caso di dirlo, ma anche con le proiezioni a tema sulle facciate del Comune.

Dal 6 al 21 febbraio Alassio è a tutti gli effetti la Città degli Innamorati chiamati a raccolta dal concorso “La più bella lettera d’amore”, e, novità di questa stagione, nella quale è difficile spostarsi da un comune all’altro, anche “Lo Scatto d’Amore più Bello”, con il quale si vuole dare voce ai numerosi messaggi, alle immagini e ai ricordi che tanti innamorati ci vorranno mandare”.

Per lo “Scatto d’Amore” però, sono questi gli ultimi giorni per inviare le proprie fotografie.

Partecipare è semplice:

1) Pubblica una foto che hai scattato nei luoghi più romantici di Alassio, o un tuo ricordo d’amore vissuto ad Alassio, sui tuoi account Facebook o instagram

2) Utilizza sempre l’hashtag #loveinalassio e il tag @visitalassio

3) Controlla l’album pubblicato sulla pagina Facebook Alassio città degli innamorati.

C’è tempo fino al 7 febbraio alle ore 12:00

C’è invece tempo fino alle 12 del 13 febbraio per partecipare al concorso “La più bella lettera d’amore”.

Anche in questo caso partecipare è semplice

1) invia la lettera d’amore all’indirizzo sanvalentino@comune.alassio.sv.it.2) vota e fai votare con un “mi piace” la più bella lettera entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 13 febbraio, potete votare con un “Mi piace” la Vostra lettera preferita.3) Controlla la pagina Facebook Alassio città degli innamorati.

Nella giornata del 13 febbraio verrà decretato il vincitore/la vincitrice dei due concorsi che riceveranno un attestato ufficiale e un romantico omaggio.

Per il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, il Consorzio un Mare di Shopping organizza invece una nuova edizione dei “SaldinLove” Dalle ore 10 alle 19, le attività della città che aderiranno all’iniziativa si attrezzeranno con banchi esterni ai rispettivi negozi trasformando le tradizionali vie dello shopping in un vero e proprio mercatino delle occasioni: oltre 50 boutique, con 1000 brand esclusivi, per questa giornata trasferiranno la loro merce, a prezzi di realizzo, su bancarelle nel centro della città: “Un’opportunità unica per gli affezionati clienti della città degli innamorati – il commento di Loredana Polli, presidente del Consorzio un Mare di Shopping – che troveranno irripetibili affari e per i turisti che potranno vivere un’atmosfera magica dedicata al romanticismo”.​