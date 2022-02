Alassio in lutto per Don Giovanni Favaro

ALASSIO- La notizia ha scosso la “Città del Muretto”: è mancato don Giovanni Favaro, uno dei Salesiani storici del “Don Bosco”. Lo avevano trasferito per essere meglio seguito nelle cure in un istituto romano lo scorso 7 Febbraio. Una soluzione che con un po’ di malumore era stata accolta dai suoi tanti amici ed ex allievi. Don Favaro era molto amato ed i suoi ex allievi si erano sollevati nei confronti della decisione da parte della nuova direzione dell’Istituto Salesiano alassino, perché non volevano che il loro caro amico sacerdote si allontanasse da loro. Grande studioso, persona speciale, insegnante di valore, se lo contendevano tutti i suoi ex allievi ed allieve per averlo a pranzo con loro in ogni occasione festiva e non festiva. Don Giovanni Favaro si è spento a Roma serenamente nel sonno, durante la notte, all’età di 98 anni. L’ Istituto Don Bosco di Alassio così ne annuncia la scomparsa sulla propria pagina FB: “Cari amici, pochi minuti fa è entrato nella vita eterna don Giovanni Favaro. Sacerdote salesiano, missionario, insegnante di lettere e direttore, è stato presente nell’Opera di Alassio per quasi 40 anni. In questo periodo si è distinto per la sua vicinanza ai giovani e alle persone bisognose di aiuto, di sostegno e conforto, per la sua bontà e umanità. Vi chiediamo di unirvi a noi nella preghiera: il Signore lo accolga, assieme a San Giovanni Bosco, nella Luce dei suoi eletti. Nelle sue opere ha manifestato la sua fede, è stato un esempio prezioso di sollecitudine fraterna e carità, e per questo vogliamo ringraziare il Signore che l’ha mandato fra noi e ci ha permesso di conoscerlo”. Aveva iniziato ad insegnare proprio a Torino Valdocco, nella Casa madre dei Salesiani. Divenuto Missionario salesiano in Camerun rientrò in Italia negli anni Sessanta. Riprese ad insegnare proprio ad Alassio: per quasi 40 anni: qui ha anche ricoperto la carica di Direttore. Al Don Bosco è rimasto sin quasi agli ultimi suoi giorni. Migliaia i suoi allievi affezionati, in particolare i liceali non lo hanno mai dimenticato, standogli sempre vicino. Molte lacrime sono state versate alla notizia della sua dipartita: indimenticabile la sua bontà e il suo modo di farsi comprendere dai giovani. I funerali si svolgeranno a Roma, ma la salma del professor Favaro, subito dopo, verrà trasferita nei prossimi giorni ad Alassio per la sepoltura.

CLAUDIO ALMANZI