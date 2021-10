Ad Alassio dal 30 ottobre all’1 novembre in piazza Partigiani l’AICI, Associazione Italiana Cuochi Itineranti con il patrocino del Comune, porta una nuova edizione dello Street Food Festival.

Si tratta di una manifestazione che valorizza la cultura gastronomica italiana dei “cibi di strada” di qualità preparati, al momento, da professionisti del settore.

Per l’occasione potranno essere apprezzati le classiche grigliate di carne, la patata twister e i bomboloni alla crema fatti al momento.

Ma non solo. Infatti ci sarà anche il meglio dello street food per i palati più fini, quali hamburger di fassona, arancini siciliani, olive ascolane e fritto di mare.

Il tutto cucinato da chef selezionati con i loro caratteristici stand e materie prime di provenienza certa.

Non potranno mancare le birre artigianali che in questi eventi, molte volte, fanno la parte del leone.

Accanto al cibo, ci saranno diverse iniziative d’intrattenimento per il pubblico di tutte le età. Sabato sera, in particolare, ci sarà la musica dal vivo, mentre per domenica sono previsti gli spettacoli per i bambini.

L’intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore.