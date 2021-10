Spezia e Genoa il giorno dopo, dopo l’1-1 che non accontenta nessuno.

Insomma, un piccolo passo in classifica per entrambe, sempre in piena zona calda (Il Genoa è addirittura ultimo), ma se c’è chi deve recriminare questa volta è Thiago Motta, a causa delle tante occasioni fallite dallo Spezia per vincere, dopo aver perso l’altro derby venerdì scorso contro la Sampdoria.

Ecco l’Audio commento del nostro Direttore Franco Ricciardi (cliccare qui sotto):