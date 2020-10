Alassio, chiusura stagionale per gli hotel Bel Sit e Al Mare

Il ringraziamento all’Amministrazione Comunale

Questa mattina in Comune ad Alassio si è sono dati appuntamento i componenti dello staff dell’Hotel Bel Sit e dell’Hotel Al Mare.

“Hanno chiuso i battenti per il consueto stop autunnale – spiega Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio – e hanno voluto manifestare con la loro presenza davanti all’ingresso del Comune il loro ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la vicinanza e il fattivo sostegno durante l’emergenza Covid19”.

“Una stagione – spiegano dalla proprietà delle strutture alberghiere alassine – iniziata come peggio non si poteva immaginare ma che, grazie all’Amministrazione, all’Asl e a tutti i volontari, si è poco alla volta raddrizzata consentendoci di arrivare in fondo.”

“Nessuno dimenticherà quei giorni – aggiungono dall’Amministrazione, col pensiero all’emergenza sanitaria che nel febbraio scorso ha investito i due alberghi e la Città del Muretto – eravamo del tutto impreparati ad affrontare una situazione del tutto inedita, ma in breve ci siamo attrezzati e siamo riusciti a gestire al meglio le quarantene e l’emergenza sanitaria. Oggi il saluto dello staff dei due hotel ci ha ripagato delle ansie, dei nervosismi delle tensioni di quei giorni. Non è finita e non bisogno abbassare la guardia, ma per pochi istanti oggi, insieme a questi uomini e queste donne ci siamo sentiti tutti più leggeri”.