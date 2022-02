Alassio a Teatro: arriva “Pedalando verso il Paradiso”, il Teatro con temi di stretta attualità che invitano alla riflessione col sorriso

Alassio a Teatro: arriva “Pedalando verso il Paradiso”, atteso per domani sera, venerdì 25 febbraio alle ore 21 alla ex Chiesa Anglicana, nell’ambito del calendario di “Alassio a Teatro”, il passaggio del Tour di “Pedalando verso il Paradiso” l’operetta moderna sul testo di Valentina Diana e la regia di Marco Viecca: una produzione della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro. Sul palcoscenico con lo stesso Marco Viecca, Daniela Placci, Flavia Barbacetto e Angelica Dettori.

Siamo in piena pandemia: tempo di reclusione, tempo di riflessione. Franco Mietta è un comune mortale: attore e regista d’esperienza, di mezza età, di corporatura media tendente alla pinguedine, colesterolo alto per ereditarietà genetica, metabolismo lento, sonno instabile, colon irritabile, carattere affabile tendente al collerico, sposato, divorziato, tifoso del Toro, impegnato, senza figli, mai stato innamorato, proprietario di una villetta tre cani due gatti e una spyder (in leasing), chiuso in casa, comincia a pedalare.

Franco Mietta è un uomo quasi sconfitto che non si dà per vinto.

Ha fatto l’ordine su Amazon, una Speed-Bike SX600, l’avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi: dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale.

La cyclette arriva e Franco Mietta si mette in viaggio. Un viaggio sul posto che non manca di sorprese.

Recluso ormai da settimane, Franco pedala e suda, si scontra con i propri limiti ma non si arrende. Precipita nel vortice di fantasmi esistenziali che lo costringono a confrontarsi con ciò che, per tutta la vita, ha cercato di evitare più di ogni altra cosa: se stesso.

Mentre il virtuoso trio canoro della Speed-Bike intona canzoni della sua gioventù, Franco allena l’anima per il giorno del giudizio.

“Pedalando, camminando, correndo, insomma, facendo attività fisica – racconta il regista e interprete Marco Viecca – si sa, prendono forma i pensieri più interessanti, ispiranti, ma si delineano in modo ancor più chiaro le paure, e si riflette su se stessi. Questo stato di maggiore lucidità è un regalo che le sostanze chimiche che si liberano grazie al movimento ci fanno.

Ed è proprio in questo “stato di grazia” che, confinato in casa, pedalando di fronte a un video da 55 pollici con canzoni anni settanta di Mina, ho cominciato a pensare che io sono quello che sono perché figlio di una certa cultura pop 70/80, che ha bene o male formato il bambino e il ragazzo che ero.

Ne ho parlato a Valentina Diana che invece di prendermi per pazzo ha fatto nascere questo testo; Valentina ha dato forma a una piccola e confusa idea, le ha creato un pavimento solido, l’ha resa più universale ed ha inventato una favola moderna, tecnologica, comica e profonda che appartiene a tutti noi o a quasi tutti.

Per la prima volta nella mia vita ho pensato a uno spettacolo musicale. Le mie muse canore? Sicuramente le Blue Dolls, che conosco e ammiro da anni, e che avrei sempre voluto avere con me in teatro”.

“Pedalando verso il Paradiso- continua Marco Viecca – è sicuramente uno spettacolo di parola, di canzoni immortali, ma anche di video di grande impatto, tecnologicamente avanzati che contribuiscono a trasportare lo spettatore nel piccolo, grande, rissoso e dolce mondo di Franco Mietta. Il Vittorio, Vittorio Alfieri, anche lui fa parte della vita di Franco: in che modo? Beh questo è davvero tutto da scoprire!”.

Per prenotazioni e biglietti Casa del Disco, via Veneto 70 ad Alassio tel. 0182-640479