Al via “Sui passi della violenza”. Mostra visitabile dal 2 all’8 luglio presso la Biblioteca Civica “Pietro Costa” di Celle Ligure.

Al via “Sui passi della violenza”, esposizione di Unione Nazionale Vittime.

L’Assessore Sebberu: “Porteremo nelle scuole altri progetti di sensibilizzazione”.

Dopo il successo dell’inaugurazione del 17 maggio presso il “Pirellone”, sede del Consiglio Regionale di Lombardia, la mostra itinerante firmata dall’artista Sergio Brambillasca fa tappa a #celleligure.

Fortemente voluta dall’Assessore al Commercio, Turismo, Sport, Relazioni pubbliche e Comunicazione, Stefania Sebberu e grazie alla disponibilità del Sindaco Caterina Mordeglia, Unione Nazionale Vittime presenterà il proprio progetto anche in Liguria.

Valentina Jannacone, membro del direttivo e coordinatore regionale di Unavi, afferma:

“Siamo rimasti molto sorpresi.

Avevamo già preso contatto con la Regione ed il Comune di Genova affinché la seconda tappa del lungo cammino che ci porterà in tutta Italia fosse la Liguria, ma purtroppo elezioni e difficoltà di diversa natura hanno portato ad un posticipo.

Poi la chiamata dell’Assessore; voglio ringraziare lei ed il Sindaco anche per il contributo concreto nel favorire l’arrivo dei testimonial, considerato che Unavi si basa sul supporto delle persone che ne fanno parte e sulle iscrizioni”.

L’Assessore Sebberu, presente anche a Milan, dichiara:

“Conosco Unione Nazionale Vittime dal Novembre 2019 quando organizzai una camminata per il centro storico sul tema “Non sulla mia Pelle”.

L’affinità è stata immediata: nessun atto di violenza deve rimanere impunito, ledere personalità, vita e spazio.

L’evento prevede due fasi: l’esposizione di 14 quadri (come le stazioni della Via Crucis), che rappresentano eventi violenti noti alla cronaca per sensibilizzare ad un tema che difficilmente viene compreso da chi non lo viva, ed un convegno con alcuni professionisti volontari dell’associazione operanti in Liguria e testimonianze dirette.

Tra le opere una è dedicata alle vittime del crollo del Ponte Morandi e vedrà la partecipazione di Michele Matti Altadonna, fratello di Luigi e padre di due bimbi, deceduto proprio quel 14 agosto 2018.

Oggi Michele fa parte di Unavi in qualità di coordinatore nazionale per i giovani.

L’educazione al rispetto, alla non violenza, all’amore e alla gentilezza passa da casa, dalla scuola e dalle Istituzioni. L’impegno con Unavi è quello di portare nelle nostre scuole incontri e laboratori legati alla sensibilizzazione e al rispetto delle debolezze altrui.

Unavi si impegna e si batte affinché la vittima non venga messa all’angolo, personaggio di secondo piano privo di qualsiasi fascinazione.

Basti pensare come, da anni, in quasi tutte le carceri operi un Garante dei diritti dei detenuti.

Le vittime di reato sono colpite dapprima dal gesto di chi abbia infranto la legge distruggendone l’esistenza e poi dall’indifferenza delle istituzioni.

Diversamente dal reo, che riceve ogni sostegno, solo nel 2019 è stato istituito in Lombardia il “Garante delle vittime”.

Prossima tappa: Forte dei Marmi, Villa Bertelli dal 17 al 22 luglio