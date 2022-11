Al via sabato la seconda manche del 47° Invernale del Tigullio

Nuovo week end di confronti per il 47° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, a cura del Comitato Circoli Velici del Tigullio. Dopo le prime sei prove disputate nel Golfo del Tigullio, a Lavagna, nelle prime quattro giornate di regate, l’attenzione si sposta ora nelle acque del Golfo Marconi tra Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo.

Si riparte dall’esito della prima manche con le vittorie di Chestress3 nell’ORC 1, Melgina nell’ORC 2 e Jeniale! Eurosystem in classe Libera. Ci sono tre barche in più iscritte rispetto alla prima manche. Al Comitato Organizzatore, infatti, pervengono le adesioni di JLab (J99 di Alberto Garibotto dello YC Chiavari), Miran (Bavaria 39 di Sergio Somaglia del CN Marina Aeroporto), Jua Kali, il Grand Soleil 43 di Daria Marchetti dello Yacht Club Romagna.

Le previsioni meteorologiche di sabato e domenica parlano di tramontana sostenuta, accompagnata da una probabile pioggia. “Incrociamo come sempre le dita ma noi ci aspettiamo un week end simile ai primi due – sorride l’organizzatore Franco Noceti – Anche la seconda manche, che si concluderà al termine delle vacanze natalizie, regalerà esiti incerti e sfide appassionanti risolte sul filo di lana”.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.

La prima (5-6 e 19-20 novembre) e terza (21-22 gennaio e 4-5 febbraio) manche si svolgono nelle acque del Golfo Tigullio. Per la seconda manche (3-4 dicembre e 7-8 gennaio) il teatro dei confronti sarà il Golfo Marconi. La partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, verrà effettuata alle 9, per quelle del sabato dalle ore 11. La classifica overall del campionato prenderà in considerazione le due migliori manche di ogni equipaggio. Le prime tre imbarcazioni classificate nelle tre categorie; ORC, IRC e Gran Crociera acquisiranno il diritto a partecipare alla Coppa dei Campioni, regata riservata ai primi tre yachts delle categorie sopracitate nei campionati invernali d’altura della Prima Zona.

Il 47° Campionato Invernale Golfo del Tigullio è organizzato dal Comitato Circoli Velici del Tigullio, diretto dallo storico organizzatore Franco Noceti, grazie alla collaborazione tra Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Tutte le classifiche su www.circolivelicitigullio.it