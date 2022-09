Al via l’iniziativa “Conosciamo il Mare”. Il 26 settembre ai Bagni San Nazaro di Genova, per bimbi dai 3 ai 5 anni.

Al via l’iniziativa “Conosciamo il Mare”, lunedì.

Lunedì 26 settembre ai Bagni San Nazaro, 100 bambini delle scuole dell’Infanzia del Comune di Genova affronteranno con i loro genitori il primo approccio in mare; un’opportunità per acquisire fiducia e socializzare

Favorire un primo avvicinamento positivo dei bambini piccoli all’acqua e insegnargli a non averne paura, attraverso un momento di prova di “galleggiamento” in mare, accompagnati dai loro genitori.

E’ questo l’obiettivo dell’evento “Conosciamo il mare”, organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con la Guardia Costiera, Sporting Club di Corso Italia, Salvamento Nervi e le associazioni Bagni Marina genovese e Bagni San Nazaro, che si svolgerà il prossimo 26 settembre alle 9 presso i Bagni comunali San Nazaro.

Un’iniziativa rivolta ai bambini di 3, 4 e 5 anni iscritti alle scuole dell’infanzia comunali di Genova, che mira a far crescere “piccoli pesciolini” di domani.

L’assessore alle Politiche dell’Istruzione aggiunge:

“L’amministrazione comunale si è dimostrata da subito entusiasta di questa importante iniziativa.

I bambini saranno supportati da vari istruttori e professionisti qualificati in grado di rapportarsi positivamente con la loro giovanissima età, le loro paure e sensazioni.

Il nostro obiettivo è sia dare ai bambini un’occasione per imparare a galleggiare, preludio per il vero e proprio nuoto, sia offrire loro un’opportunità per acquisire fiducia in sé stessi, per aumentare l’autostima, per socializzare e relazionarsi con gli altri, con più coscienza delle proprie capacità fisiche.

L’iniziativa guarda anche all’aspetto umano, sociale e relazionale che è insito nella pratica dell’attività ludico-motoria in acqua.

E poi naturalmente speriamo che i bambini si divertano, assieme ai loro compagni e ai genitori”

I bambini saranno accompagnati dai propri genitori e seguiti da operatori esperti in materia, che insegneranno loro a galleggiare in acqua: uno step fondamentale prima di imparare a nuotare.

L’assessore allo sport del Comune di Genova spiega:

“Questa è una iniziativa molto importante.

Il primo approccio con l’acqua, si sa, dovrebbe avvenire quando il bambino è ancora piccolo, per rendere questa esperienza totalmente naturale e far sparire qualsiasi timore nei confronti del nuovo elemento.

La nostra amministrazione crede fortemente nel supporto a iniziative che interessano questo primo approccio dei bambini con l’acqua e il mare, preparandoli anche a future tecniche di nuoto, magari proprio all’interno di corsi per i piccoli alle prime armi.

Esistono tante tecniche da provare con i bambini, in grado di fargli prendere confidenza con l’acqua, ma certamente si deve partire con il “galleggiamento”, senza bruciare le tappe, per fargli capire che nuotare è un’azione naturale per l’essere umano e che quindi non c’è nulla da temere”.

Tramite la collaborazione con la Dott.ssa Rosetta Marzola, coordinatrice pedagogica di tutte le scuole d’infanzia del Comune di Genova, è stata inviata una capillare comunicazione a tutti i genitori delle scuole d’infanzia, che per partecipare dovranno iscriversi all’evento.

Saranno 100 i bambini che potranno partecipare a “Conosciamo il mare” in completa sicurezza e che dovranno presentarsi il 26 settembre ai bagni San Nazaro, muniti di documento d’identità, ciabattine, costume, accappatoio e cuffie per piscina (se il tempo farà spostare l’iniziativa in piscina anziché sul mare), e dalle 10 alle 12, ogni genitore con bambino avrà la possibilità di effettuare la prova di “galleggiamento” per circa 10 minuti, sostenuti da operatori qualificati.