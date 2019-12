Al via l’appuntamento dedicato a feste e matrimoni Wepa Expo

Apre domani la fiera WEPA EXPO Wedding & Party Expo.

SABATO 7 DICEMBRE ore 10.00 – 19.00 / DOMENICA 8 DICEMBRE ore 14.00 – 19.00

Palazzo della Borsa. Via XX Settembre 44, Genova.

WEPA Expo, il nuovo appuntamento dedicato al mondo dei matrimoni, delle feste e del Natale vi aspetta il 7 e 8 dicembre a Genova.

Nella splendida cornice di Palazzo della Borsa troverete alcuni tra i migliori operatori del mondo wedding & party, momenti e iniziative di taglio B2B dedicati agli operatori e ai professionisti del settore, e poi showcooking, degustazioni, sfilate, magia, intrattenimento, spettacoli, animazione, idee per grandi e piccini e una magica atmosfera natalizia!

Consulta programmi e orari.

L’evento è organizzato da Fast&Events in collaborazione con il Comune di Genova – Genova More Than This, Convention Bureau Genova e Genova Wedding, Regione Liguria e con il patrocinio di Confartigianato Genova e Confesercenti.

Espongono: AD Catering – Alessandro Dentone Votre Chef, Eventi Musica In, Fabbrica Oreficeria, Fem Spettacoli, Fieschi Travel, Gastaldi Congressi, Gioia Creative by Maria Gioia, Giulio Bardelli Photographer, I Boss delle Feste, Il mondo a colori – agenzia viaggi, La Nuova Torrigiana, Le Dolcezze di Liz, Le Terrazze del Ducale, MK Sound & Light Service, Piccolo Benessere, Razore Abbigliamento, Alex Rivetti, Silent Arena, Vanny Spose, Video Voyagers e una selezione di artigiani aderenti al prestigioso marchio Artigiani in Liguria.

Si esibiranno inoltre in fiera: ASD Obiettivo Danza, l’Associazione Swingin’ Genova e la Compagnia T&M Live.

INGRESSO LIBERO CON REGISTRAZIONE

Clikka per registrarti.