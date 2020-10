Al Sipario Strappato di Arenzano si ride con Andrea Carlini

Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 21 il comico Andrea Carlini porterà il suo spettacolo “Cervello in fuga” al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165).

Sarà un viaggio esilarante tra matrimonio, figli, lavoro, televisione, ricchezza e povertà in un susseguirsi di personaggi e monologhi. Lo spettacolo racconta i vizi, le debolezze e le paure di un uomo a metà tra i trenta e i quaranta chiamato ad affrontare le sfide dei giorni nostri: troppo vecchio per essere giovane e troppo giovane per essere già un nostalgico.

Andrea Carlini si mette così a nudo sul palcoscenico, restando rigorosamente vestito (per fortuna).

Andrea Carlini, comico della scuola genovese, è nato a Genova, inizia a recitare all’età di 14 anni in diverse compagnie amatoriali della sua città. A 18 anni fonda la compagnia teatrale Buio in Scena nella quale ricopre i ruoli di presidente, attore, regista, trovarobe, siparista e spesso anche pubblico pagante. Dopo 10 anni passati sul palcoscenico teatrale, nel 2007 decide di fare il grande salto verso il cabaret entrando a far parte del Laboratorio Zelig di Genova.

Dal 2011 ha partecipato sia in coppia che come singolo alle più importanti trasmissione comiche televisive, tra le quali Colorado, Zelig, Zelig Off, Copernico, Central Station. Dal 2015 è membro del gruppo Bruciabaracche che riunisce alcune eccellenze della comicità ligure per un live show che si tiene a Genova e che macina continui sold out. Lavora inoltre come autore per altri comici e su progetti di comunicazione ed eventi aziendali.

I biglietti costano 12 euro intero, 10 euro ridotto.

I posti a teatro saranno assegnati su prenotazione o comunque previa compilazione di appositi moduli all’ingresso (o scaricabili dal sito www.ilsipariostrappato.it).

Le poltrone saranno distanziate, ma i congiunti potranno stare vicini, e gli spettatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina.

Lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano.

Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121