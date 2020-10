Al Pingone di Mare III la Settimana d’ Altura di Alassio

SAVONA. 19 OTT. L’ assenza di vento al largo della “Città del Muretto” ha portato al nulla di fatto nell’ultima giornata di regate della Settimana Internazionale della Vela d’ Altura. Per quasi tre ore si è atteso che arrivasse un po’ di vento per poter dare il via alla quinta prova del campionato: alla fine il presidente di giuria Franco Noceto ha fermato tutto.

Così, dopo la duplice vittoria nella prima giornata di regate ed i due successivi piazzamenti (un terzo ed un quarto posto), Federico Stoppani con “Il Pingone di Mare III” ha conquistato un meritato successo nel prestigioso appuntamento velico alassino.

L’ equipaggio dello YC Sanremo ha avuto la meglio per soli due punti su quello guidato da Massimo Schieroni (con “Roby e 14”) e sulle imbarcazioni “Enigma”(Fabio Caroli) e “Controcorrente” (Luigi Buzzi) che hanno chiuso a tre sole lunghezze.

“Oggi ha vinto la bonaccia- commentano al Cnam Alassio- ieri c’era stata una giornata stupenda, caratterizzata da un tempo ideale per regatare e da un grande pubblico che aveva seguito da riva le spettacolari evoluzioni della flotta. Oggi invece non si è potuto svolgere neppure una prova. Tuttavia siamo soddisfatti per la manifestazione che ha riportato la grande vela nella Baia del Sole, grazie a questo appuntamento di livello internazionale”.

Ad organizzare la Settimana Internazionale d’ Altura è stato il Circolo Nautico Al Mare di Alassio, guidato dal presidente Carlo Canepa, in collaborazione con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio.

La classica alassina, che era stata rimandata ad inizio stagione a causa Coronavirus, è stata riproposta ad ottobre dal Cnam e si è rivelata un vero successo. Ad ogni edizione infatti la classica d’altura alassina lascia il segno nel mondo della vela e l’edizione 2020 si è dimostrata all’ altezza della sua lunga tradizione, facendo anche ben sperare per un futuro positivo. Questa la classifica finale della Settimana d’ Altura.

1) “Il Pingone di Mare III” (Federico Stoppani,Y. C. Sanremo), 5; 2) “Roby e 14” (Massimo Schieroni, YC Savona), 7; 3) “Enigma” (Fabio Caroli, YC Savona), 8; 4) “Controcorrente” (Luigi Buzzi, CN Celle), 8; 5) “L’Una” (Carlo Tabellini, LNI Livorno), 11; 6)”Vega” (Salvatore Giuffrida, LNI Sestri Ponente), 15; 7) “X-Elor” (Alessio Marziano, Porto Maurizio YC), 21; 8) “Jolanda” (Andrea Peiro, Saint Francis YC), 27.

CLAUDIO ALMANZI