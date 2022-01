Al Galata la mostra Legni Damare di Maria Grazia Dallera. Inaugurazione in programma giovedì 13 gennaio ore 16.30.

Al Galata la mostra Legni Damare. Dal 13 gennaio al 30 gennaio 2022.

La mostra di Maria Grazia Dallera “la signora degli alberi” sarà al Galata Museo del Mare | Saletta dell’Arte.

Alle 16,30 di giovedì 13 gennaio si terrà al Galata Museo del Mare l’inaugurazione della mostra “LEGNI DAMARE” di Maria Grazia Dallera a cura di Luciano Caprile.

La mostra è dedicata agli alberi usati in passato per costruire barche e velieri: quaranta disegni su carta ispirati a Genova, al mare, alla navigazione, alle imbarcazioni in legno.

Schizzi con pennini e inchiostri ricavati da bacche e fiori, prodotti artigianalmente dalla autrice.

Mostra accompagnata da catalogo, in collaborazione con Mu.MA e Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione.

La mostra è visitabile sino al 30 gennaio presso la Saletta dell’Arte. All’inaugurazione, che prevede un primo momento in Auditorium e un secondo in Saletta dell’Arte, interverrà insieme all’artista e al curatore Maurizio Daccà Vicepresidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare onlus e Consigliere Mu.MA.

Maria Grazia Dallera è conosciuta come la “signora degli alberi”:

rappresenta un legno che è materia viva e pulsante, esalta la cultura dell’uso e riuso del legno e dei materiali naturali per migliorare la qualità della vita.

Affronta con semplicità un tema originale; i suoi legni esaltano in punta di china con delicati accenni di colore i profumi della terra e del mare ligure, la storia del Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo.

In passato il legno era l’unico materiale da costruzione navale e l’albero maestro era il simbolo dell’ingegno dei maestri d’ascia che sapevano scegliere il tronco giusto per il giusto pezzo dell’imbarcazione.

Le stampe degli antichi velieri sono dedicate a questi maestri che sono ancora d’esempio per i marinai di oggi.

Ideata, studiata e realizzata nel corso degli ultimi anni appositamente per il Galata Museo del Mare in quanto aderente alle finalità museali:

valorizzazione del mare nei suoi vari aspetti economico, avventuroso, storico con occhio attento all’ambiente e all’uso di materiali riciclabili quali il legno.

L’esposizione si apre con la riproduzione di antiche stampe:

“San Giorgio l’imbarcadero”, dedicata all’antico porto di Genova, “Darsena”, ubicata dove ora c’è il Galata, le caravelle e la Santa Maria di Colombo.

Le immagini sintetizzano la mostra ed esaltano l’amore per una città dalle mille sfaccettature, celebre nella storia per il coraggio, l’ingegno e l’impegno.

La mostra prosegue con i disegni degli alberi.

Alcune immagini si presentano nei colori usuali; altre, monocromatiche, colgono bene la personalità dell’albero rappresentato.

L’imponente cedro non poteva che essere rosso, il caldo castagno ha il cuore marrone, delicatamente blu è il pioppo, il pino è “sempreverde”.

Nel mondo sono una trentina le piante utili alla marineria;

in mostra si possono vedere le più note del Vecchio Mondo e dieci “strisce di cortecce” per identificarle ed ammirarne le diverse tipologie di screpolature e sfumature ottenute acquarellando fondi di caffè, cacao, the, mallo di noce.

E il manifesto dell’esposizione è il collage di 3 opere esposte che il visitatore potrà riconoscere:

Il galeone con polena che fa veleggiare la fantasia verso l’avventura, le esplorazioni, i commerci del passato, la quercia e l’abete che ci ricordano che il futuro è nelle risorse naturali, nell’oculato utilizzo e riutilizzo delle stesse.

Maria Grazia Dallera disegna quasi esclusivamente alberi perché “parlano” di tanti argomenti a chi si ferma ad “ascoltarli”.

Il suo messaggio è che la cultura e l’arte, donano serenità, aiutano a superare le difficoltà. La bellezza e la serietà aiuterà Genova a resistere come sempre.

I partecipanti all’inaugurazione potranno accedere alle diverse sale del Museo in modo contingentato e nel completo rispetto dell’affollamento previsto dalle regole anti COVID.

Il controllo di tale affollamento sarà infatti garantito da operatori dedicati; gli stessi indicheranno agli ospiti il percorso d’ingresso e uscita.

Maria Grazia Dallera

Ha iniziato a dedicarsi, da autodidatta, allo studio e al disegno degli alberi, suo soggetto principale, e poi alla grafica.

Ha approfondito e legato la botanica alla nautica, la storia all’ecologia, l’uso di materie naturali alla quotidianità.

Ex dipendente comunale (ha lavorato 30 anni negli asili nido del centro storico), è un artista che sente l’appartenenza alle Istituzioni e ama profondamente la Liguria.

Orari Galata Museo del Mare: Fino al 28 febbraio il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato e domenica & festivi dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it